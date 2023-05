Moers: Mirja Boes kommt zum Comedy Arts – aber nicht alleine

Moers. Im September steigt in Moers das 47. Internationale Comedy-Arts-Festival. Die Veranstalter kündigen einen Promi-Tag an. Wo es die Tickets gibt.

Beim 47. Internationalen Comedy-Arts-Festival im September treten neben gestanden Comedians auch Newcomer auf und solche, die unlängst hätten entdeckt werden sollen. Ein Höhepunkt werde der Promi-Tag am 17. September, kündigen die Veranstalter an. Dann bespielt Mirja Boes mit ihrer Band „die Honkey Donkeys“ und dem Programmtitel „Heute Hü und morgen auch!“ ab 18 Uhr die Festivalbühne. Das neue Programm sei „saulustig, bekloppt, zum Schreien schön und auch mal zum Heulen“, heißt es in der Ankündigung. Mirjas Kommentar: Die Zeiten ändern sich, die eigene Doofheit bleibt.

Mehr aus Moers und Umgebung? Gibt es hier.

Unter das Motto „Entdecker-Festival“ fällt Konrad Stöckel, der mit wissenschaftlichem Ansatz die Abenteuerlust bei den Besucherinnen und Besuchern entfacht. Der quirlige Wissenschafts-Comedian mit der Einstein-Frisur, bekannt aus vielen TV-Shows, begeistert mit einem Feuerwerk der verrücktesten Live-Experimente. Moderiert wird der „Promi-Tag“ von Martin Sierp (Nightwash, Quatsch Comedy Club). Tickets ab 38,40 Euro gibt’s im Vorverkauf bei ADticket, Reservix sowie im NRZ-Leserladen am Kö oder bei der Stadtinformation.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland