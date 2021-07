Moers: Metalldiebe greifen Zeugen an

Moers. Um ihre Flucht zu ermöglichen, schlugen Metalldiebe an der Hochemmericher Straße mit Eisenstangen in Richtung der Firmenbeschäftigten.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, kam es bereits am Freitagnachmittag bei einer Firma an der Hochemmericher Straße zu einem versuchten Metalldiebstahl, bei dem die Diebe auch nicht vor Gewalt zurückgeschreckt wären. Demnach luden gegen 14 Uhr drei bislang unbekannte Männer Metallschrott aus einem ungesicherten Baucontainer in einen Transporter (Sprinter) mit polnischem Kennzeichen. Hierbei wurden sie von zwei 28-jährigen Mitarbeitern sowie einem 33-jährigen Mitarbeiter der geschädigten Metallbaufirma an der Hochemmericher Straße, Ecke Widukindstraße, angesprochen.

Im weiteren Verlauf schlugen die drei unbekannten Tatverdächtigen mit Eisenstangen ein- oder zweimal in Richtung der drei Mitarbeiter, um vermutlich ihre Flucht mit der Tatbeute zu ermöglichen. Die Geschädigten mussten zurückweichen, um nicht getroffen zu werden. Anschließend luden die unbekannten Tatverdächtigen die Eisenstangen in das Fahrzeug und entfernten sich in Fahrtrichtung Friemersheimer Straße, ohne Beute gemacht zu haben. Die Geschädigten blieben unverletzt. Eine Fahndung nach dem polnischen Fahrzeug und den Personen verlief bislang negativ.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Alle ca. 180 cm groß, schlanke Figur, südländisches Aussehen. Sie sprachen nur gebrochen Deutsch und waren dunkel gekleidet. Zwei der Täter waren augenscheinlich zwischen 30 und 40 Jahre alt. Der dritte Täter (Fahrer des Transporters) war ca. 25 Jahre alt. Zudem soll dieser eine auffällige Warnweste getragen und an seiner linken Halsseite ein Kreuz tätowiert haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter 02841/1710 entgegen.

