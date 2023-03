Brandstiftung? Zwei Autos brennen auf Parkplatz in Moers

Moers. Zwei Auto haben am frühen Donnerstagmorgen auf einem Parkplatz in Moers gebrannt. Das Feuer drohte, auf weitere Fahrzeuge überzugreifen.

Zwei brennende Autos haben am frühen Donnerstagmorgen (2. März) in Moers für Aufregung gesorgt. Gleich mehrere Anrufer hätten gegen 3.20 Uhr einen Feuerschein auf dem Parkplatz Lindenstr./Blücherstr. im Stadtteil Meerbeck gemeldet, teilte die Feuerwehr mit. Als die Einsatzkräfte demnach eintrafen, standen dort zwei Autos in Vollbrand.

Das Feuer drohte nach Angaben der Feuerwehr auf weitere geparkte Fahrzeuge überzugreifen. „Ausgerüstet mit Atemschutz, bekämpfte ein Trupp das Feuer und schützte angrenzende Fahrzeuge vor weiterer Brandausbreitung“, so die Feuerwehr. Für die Nachlöscharbeiten sei auch Schaum eingesetzt worden. „Abschließend wurden alle Fahrzeuge mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester kontrolliert und der Polizei zur Sicherstellung übergeben.“

Kriminalpolizei ermittelt nach Brand in Moers: Zeugen gesucht

Nach etwa 1,5 Stunden sei der Einsatz für die Hauptwache Moers mit zwei Löschfahrzeugen beendet gewesen. Warum die Autos in der Nacht in Flammen aufgingen, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei habe die Fahrzeuge sichergestellt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen. Eine Brandstiftung könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02841-171-0 bei der Polizei in Moers zu melden.

Lesen Sie auch: Mehrere Personen werden bei Brand in Moers verletzt

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland