Moers-Meerbeck feiert wieder ein „wondervolles“ Sommerfest

Moers. Einer der umtriebigsten Moerser Geschäftsleute, Sebastian Mörth, organisiert auf dem Meerbecker Marktplatz wieder ein „Wondervolles Sommerfest“.

Am kommenden Samstag, 16. Juli, wird’s in Meerbeck „wondervoll“: Sebastian Mörth und sein Team von der Wondervollen Brautmode laden zum Sommerfest auf den Markt.

Start ist um 16 Uhr, dann gibt es Kaffee, Waffeln und Popcorn, kündigt Sebastian Mörth an. Ab 19 Uhr wird die Band ‘Stage 2 Rock’ spielen, eine versierte Coverband, die die populärsten Rock- und Popsongs im Repertoire hat. Auf ein weiteres Bühnenprogramm verzichtet der Veranstalter in diesem Jahr. Er wolle den Meerbeckerinnen und Meerbeckern in erster Linie die Möglichkeit geben, sich zu treffen, zu klönen, zu feiern und Spaß zu haben, sagt Mörth: „Bei ‘Stage 2 Rock’ kann natürlich jeder mitsingen und -tanzen.“ Kurz vor 23 Uhr wird über Meerbeck ein Höhenfeuerwerk abgebrannt.

Sebastian Mörth, Chef der Wondervolle Unternehmensgruppe, stellt mit seinen Leute ein Sommerfest auf dem Markt in Moers-Meerbeck auf die Beine. Foto: Markus Weißenfels / FUNKE Foto Services

Auch eine Tombola wird es geben. Der erste Preis ist ein 500-Euro-Gutschein von Mörths Reisebüro Wondervoll reisen. Lose zum Preis von 1,50 Euro gibt es im Geschäft Wondervolle Brautmode an der Bismarckstraße 49e.

Gefeiert wird auf der Hälfte des Platzes an der Lindenstraße, die nicht von den Markthändlern am Samstag belegt wird. Deren Fläche können die Sommerfest-Besucher allerdings nachmittags als Parkplatz nutzen. Der Aufbau beginnt am Freitag. Sebastian Mörth rechnet mit rund 1000 Gästen. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es bereits sein viertes Sommerfest in Meerbeck.

Geplant ist in diesem Jahr zudem wieder ein Oktoberfest, ebenfalls auf dem Marktplatz in Meerbeck. Zwei Drittel der Karten seien bereits verkauft, erklärt Mörth. Tickets gibt es auf seiner Seite www.einfach-wondervoll.de.

Sebastian Mörth ist gebürtiger Meerbecker, lebt aber seit einiger Zeit in Köln. Als Unternehmer ist er in „seinem“ Stadtteil seit 2015 aktiv. Hier betreibt er drei Geschäfte für Brautmoden und eines für Trauringe sowie ein Reisebüro.

