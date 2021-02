Moers: Masken-Spendenaktion bringt 75.000 Euro

Bürgermeister Christoph Fleischhauer half in der Adler-Apotheke beim Verkauf der FFP2-Masken. Innerhalb von drei Wochen sind Spenden in Höhe von mehr als 68.000 Euro eingegangen, die die Apotheken auf 75.000 Euro aufgestockt haben.

Moers. Moerser Apotheken verkauften drei Wochen lang FFP2-Masken für 1 Euro. Der Erlös kommt jetzt mehreren Initiativen und Einrichtungen zugute.

Es war ein regelrechter Spendenmarathon, der am vergangenen Wochenende nach rund drei Wochen zu Ende gegangen ist. Und der eine stolze Summe für mehr als 20 gemeinnützige, karitative und soziale Einrichtungen in Moers und Umgebung eingebracht hat. Vom 18. Januar bis 5. Februar wurden in der Adler Apotheke, Aeskulap Apotheke, Apotheke am Neumarkt und Apotheke am Kö FFP2-Masken für 1 Euro pro Stück verkauft. Der Erlös sollte gespendet werden. Und die Resonanz war von Anfang an riesig. Nach Aktionsende am vergangenen Samstag stand das endgültige Spendenergebnis fest: 68.176 Euro, die von den Apotheken auf 75.000 Euro aufgerundet wurden.

Nicht nur die Moerser beteiligten sich an der Aktion: Neben Bürgermeister Christoph Fleischhauer, der selbst einen Vormittag in der Adler Apotheke aushalf, warben auch TV-Star Detlef Steves und Hundeprofi Martin Rütter für die Aktion. Das führte dazu, dass viele Bürger aus Bochum, Essen, Mülheim oder Düsseldorf den Weg nach Moers auf sich nahmen. Und auch der „Deutschlandachter“, die große Goldhoffnung der Rudernationalmannschaft für die kommenden Olympischen Spiele, benötigte für ihr Trainingslager noch FFP2-Masken und beteiligte sich an der Spendenaktion.

Die teilnehmenden Apothekerinnen und Apotheker waren überwältigt: „Wir freuen uns, dass wir mit der Aktion doppelt Freude bereiten konnten. Günstige FFP2-Masken für unsere Kunden, eine große Spendensumme für den guten Zweck“, sagte Apothekerin Judith Homberg-Gruner von der Apotheke am Neumarkt.

Laut Aussage der Inhaberinnen und Inhaber haben sich vor den Apotheken teilweise Warteschlangen von bis zu 100 Meter Länge gebildet. Dr. Simon Krivec, Inhaber der Adler-Apotheke: „Auch wenn es über drei Wochen eine große Belastungsprobe für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war, sind wir alle glücklich, dass am Ende so ein toller Erfolg zu Buche steht.“ Ein großer Dank gehe an alle Kundinnen und Kunden, die sich trotz der langen Wartezeiten verständnisvoll und vor allem sehr großzügig gezeigt hätten.

In den kommenden Wochen werden die Spendengelder an die verschiedenen Einrichtungen fließen. Neben der Moerser Tafel, dem Verein Klartext für Kinder, dem Tierheim Moers, dem SCI Moers oder dem Sozialdienst katholischer Frauen wird unter anderem die Aktion „Bewegen hilft“ mit einem größeren Betrag bedacht werden. Durch diese Maßnahme sollen auch viele kleinere Einrichtungen und Vereinigungen mit ihrem beeindruckenden Engagement unterstützt werden, die nicht so sehr im Fokus von Spendern stehen. Seit vielen Jahren unterstützt die Charity-Aktion „Bewegen Hilft“ von Volksbank-Chef Guido Lohmann jährlich Einrichtungen und deren Arbeit in nennenswerter Höhe.