Moers: Maschinen und Werkzeug von Enni-Gelände gestohlen

Moers. Unbekannte haben Montagnacht auf dem Enni-Gelände am Jostenhof Container und Schränke aufgebrochen und Maschinen, Werkzeug und Handys gestohlen.

Unbekannte haben sich in der Nacht zu Montag Zugang zum Enni-Betriebsgelände an der Straße Am Jostenhof verschafft und verschiedene Arbeitsmaschinen sowie Werkzeugzubehör, Tablets und Handys gestohlen. Enni-Sprecher Herbert Hornung spricht von „mehreren tausend Euro Schaden“. Wie groß der gesamte Schaden letztlich ausfällt, ist noch nicht klar.

Das Enni-Gelände wird regelmäßig durch einen Sicherheitsdienst überwacht. Letztmalig hatte dieser das Gelände gegen 00.45 Uhr aufgesucht. Da zu dieser Zeit keine Einbruchfeststellungen vorlagen, geht die Polizei davon aus, dass die Täter danach zuschlugen und ziemlich brachial vorgegangen sein sollen. So brachen sie unter anderem die verschlossenen Werkzeugcontainer auf den Pritschen einiger Werkstattfahrzeuge auf, um an die dortigen Maschinen zu kommen. In einem Fall bauten sie sogar die Batterie aus. Welche Maschinen genau gestohlen wurden, konnte laut Polizei vor Ort noch nicht angegeben werden. In den Bürocontainern brachen die Täter mehrere Schränke auf und stahlen laut Enni-Sprecher Hornung Tablets und Diensthandys.

Da zum Abtransport ein größeres Fahrzeug benötigt werden dürfte, sucht die Polizei jetzt Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter 02841/1710 entgegen.

