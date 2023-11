Moers: Marodes Parkhaus Kautzstraße – geänderte Abrisspläne

Das Parkhaus an der Kautzstraße in Moers ist gesperrt, der Abriss soll im nächsten Jahr erfolgen.

Moers. Das Parkhaus an der Kautzstraße in der Moerser City sollte noch in diesem Jahr abgerissen werden. Warum und wie sich der Zeitplan geändert hat.

Der Abriss des maroden Parkhauses an der Kautzstraße kann offenkundig doch nicht so schnell erfolgen, wie es die Enni Stadt & Service ursprünglich geplant hatte. Sie ist Betreiberin des Parkhauses. Noch im September hatte die Unternehmensgruppe als Ziel ausgegeben, in der Hinsicht noch in diesem Jahr tätig zu werden. Auf Nachfrage der NRZ hatte Enni-Sprecher Herbert Hornung seinerzeit angegeben, so schnell wie möglich ein Abrissunternehmen beauftragen zu wollen, damit die Fläche „noch in diesem Jahr ,plan gemacht’ werden“ könne.

Nun hat sich dieser Zeitplan offenkundig etwas verändert. „Wir sind aktuell noch in der finalen Phase, Angebote bei potenziellen Abrissunternehmen einzuholen“, hieß es am Montag vonseiten der Enni auf NRZ-Anfrage.

Mehr aus Moers und Umgebung? Gibt es hier.

Und weiter heißt es, dass mit der Stadt vereinbart worden sei, den Abriss „sowieso nicht mehr 2023“ vorzunehmen, um das Weihnachtsgeschäft nicht durch in der Kautzstraße wegfallende Parkplätze und „sicher auftretende Behinderungen des Verkehrs“ in der City zu gefährden. Es sei vereinbart, nach der Auswahl eines geeigneten Unternehmens den Abriss erst im Februar 2024 vorzunehmen, heißt es weiter.

Klar ist: Die Parkplätze an der zentralen Stelle sollen nicht wegfallen. Die Rede ist seit längerem von einer Übergangslösung, bis final an der Stelle eine neue Parkhauslösung geschaffen ist. Die Stadt hatte für die weiteren Planungen eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Nun liegen die Ergebnisse vor. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt befasst sich in seiner Sitzung am Donnerstag, 16. November, mit der Thematik.

Der Politik werden im besagten Fachausschuss drei mögliche Varianten vorgestellt, wie es perspektivisch an der Stelle aussehen kann. Die Kosten für die einzelnen Varianten liegen zwischen 8,2 Millionen Euro und 12,1 Millionen Euro. Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 16 Uhr. Der Ausschuss tagt im Ratssaal des Neuen Rathauses.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland