Moers-Marketing plant Trödelmarkt zum Stadtfest im April

Trödelmärkte in Moers, hier ein Archivfoto, sind überaus beliebt.

Moers. Trödelmärkte sind beliebt. Jetzt macht Michael Birr vom Moers-Markting ein neues Angebot. Wer Interesse hat, sollte sich einen Termin vormerken.

Da coronabedingt ein großer City-Trödelmarkt in Moers ausfallen musste und die Trödelmarktsaison somit erst im Mai startet, hat sich die MoersMarketing kurzerhand entschlossen, aus der Strecke vom Königlichen Hof bis zum Kreisverkehr an der Homberger Straße zum Stadtfest eine große Trödelmeile zu machen.

Während beim Stadtmarketing aktuell die Planungen zum Moerser Frühling 2022 mit verkaufsoffenem Sonntag (3. April) auf Hochtouren laufen, können sich interessierte Trödlerinnen und Trödler ab Dienstag, 1. März, bei der Moerser Stadtinformation, Kirchstraße 27 a/b, im Herzen von Moers einen Trödelmarktplatz sichern.

„Anders als bei unseren City-Trödelmärkten werden die Plätze nicht im Vorfeld verlost, sondern direkt über die Bürger- und Touristeninformation an Interessierte verkauft. Das Team der Bürger- und Touristeninformation steht am 1. März, 10 Uhr mit zwei Personen bereit“, so Sabine Opgen-Rhein von der MoersMarketing. Der Standplatz mit einer Länge von 3 Metern kostet 30 €.

Die rund 80 Trödelplätze werden ausschließlich an Privatleute vergeben, der Verkauf von Neuwaren ist verboten. „Da es auf der Homberger Straße während des Stadtfestes auch eine kleine Bühne und Walk Acts geben wird, rechnen wir mit einem großen Zulauf und einem tollen Tag“, sagt Sabine Opgen-Rhein.

