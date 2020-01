Moers. In Moers wird der Vertrag des Geschäftsführers Marketing verlängert – das Votum ist eindeutig. Zwei neue Projekte sind für Sommer geplant.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Moers Marketing: Michael Birr gibt auch künftig den Ton an

Michael Birr bleibt weitere fünf Jahre Geschäftsführer der MoersMarketing. Bis 2024 konnte sich die Stadt Moers die Dienste des Geschäftsführers der Stadtmarketinggesellschaft sichern, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heißt.

Danach hatte sich der Aufsichtsrat der Gesellschaft bereits im Dezember letzten Jahres einstimmig für die erneute Vertragsverlängerung ausgesprochen. In der letzten Ratssitzung 2019 zogen dann die Ratsmitglieder (mit einer Gegenstimme) nach. „Ich freue mich, dass ich weitere fünf Jahre hier mit meinem Team in Moers und für Moers arbeiten kann und bedanke mich für das Vertrauen“, wird Birr in der Mitteilung zitiert. Für das neue Jahr hat er bereits einige neue Projekte in der Pipeline. So soll es im Sommer eine große Ausstellung mit den „Alltagsmenschen“ von Christel Lechner im öffentlichen Raum geben und im Juli steht die Premiere eines „Trauben- und Hopfenfestes“ im Schlosspark an.

Nicht zuletzt muss der alte und neue Geschäftsführer auch dafür sorgen, dass zumindest ein Teil des Moerser Weihnachtsmarktes Ende 2020 in den Park umzieht und auch die Moerser Kirmes will in diesem Jahr wieder geplant sein. Insgesamt konnte die MoersMarketing GmbH mehr als 1.000.000 große und kleine Gäste auf ihren zahlreichen Veranstaltungen in 2019 begrüßen.

Seit 2018 bekleidet Michael Birr auch den Vorstandsposten der ES Event-Service Niederrhein und war damit allein in 2019 für immerhin 195 große und kleine Events in den Liegenschaften der Enni-Unternehmensgruppe mitverantwortlich.