Moers Marketing kündigt Rocknacht an: Open Air im August

Moers. Dirk Aberfeld und Michael Zajuntz planen ein großes Open-Air-Konzert in Moers am 21. August. Die Location für das Event steht bereits fest.

In diesem Sommer soll es wieder eine Rocknacht in Moers geben. Die letzte Rocknacht fand 2019 statt. Das berichtet Michael Birr, Geschäftsführer beim Moers Marketing.

„Die Bands sind fest gebucht und auch der neue Austragungsort der Moerser Rocknacht 2.0 steht mittlerweile fest“, berichten die beiden Veranstalter Dirk Aberfeld und Michael Zajuntz laut einer Mitteilung von Birr. So dürfen die Freundinnen und Freunde rockiger Partymusik am 21. August erstmals auf der großen Wiese hinter dem Enni-Sportpark in Rheinkamp unter freiem Himmel feiern und tanzen. Birr hat laut Mitteilung zwischen den Veranstaltern und der Enni-Unternehmensgruppe vermittelt.

Gemeinsam bei guter Musik feiern

Damit hat Moers ein neues großes Open-Air-Erlebnis zu bieten. Auch die Volksbank Niederrhein unterstützt das Konzertereignis wieder. „Wir wollen nach der langen Lockdown-Phase, die uns allen eine Menge Entbehrungen und Verzicht abverlangt, mit der Moerser Rocknacht ein positives Zeichen des Aufbruchs in die Stadtgesellschaft senden. Gemeinsam miteinander zu guter Musik unter freiem Himmel ein wenig feiern und Freude haben, das ist die unsere Botschaft“, so Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein.

Im Vorfeld des Events haben sich Aberfeld und Zajuntz laut Mitteilung intensiv mit den möglichen Auswirkungen der Coronaschutzverordnung beschäftigt. „Wir werden alle Vorgaben der Behörden erfüllen die zu diesem Zeitpunkt notwendig sind, um die Gesundheit unserer Gäste zu schützen“, so Michael Zajuntz.

Das Ziel: Eine Perspektive für die Region bieten

Dirk Aberfeld verweist in diesem Zusammenhang auf die Forderungen der Bundespolitik, die schon seit Monaten die Eventbranche animiert, Konzerte und Events für die zweite Jahreshälfte 2021 zu planen. Ab Juni soll der Vorverkauf starten, dann lüften die Veranstalter auch das Geheimnis zu den auftretenden Bands.

Mit der Band „Second Edition“ sei hier schon eine von drei Bands verraten. Alle Beteiligten sind sich einig, dass sich ihr Engagement zum jetzigen Zeitpunkt lohnt und dass man den Menschen in Moers und in der Region jetzt eine Perspektive bieten möchte.

