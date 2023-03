Moers: Mann mit 2,8 Promille und Kind auf E-Scooter erwischt

Moers. Die Polizei hat in Moers einen 53-jährigen E-Scooterfahrer gestoppt. Der Mann war stark betrunken und hatte ein Kind (12) dabei.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr, wie die Polizei am Montag berichtet. Einer Streifenwagenbesatzung fiel der E-Scooterfahrer an der Klever Straße auf, weil er noch ein Kind auf der Trittfläche beförderte. In Höhe der Wilhelm-Schroeder-Straße hielten die Beamten den Fahrer an und überprüften ihn. Während der Kontrolle stellten sie fest, dass die Atemluft des 53-Jährigen stark nach Alkohol roch. Der Atemalkoholtest, den die Polizisten durchführten, ergab einen Wert von über 2,8 Promille.

Den 53-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

So musste der Mann die Beamten zur Wache begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Den 53-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, berichtet die Polizei. Der zwölfjährige Sohn des Mannes habe sich bereits zu Beginn der Kontrolle zu einem nahe gelegenen Jugendtreff begeben.

Die Polizei weist im Zusammenhang mit E-Scootern erneut auf folgendes hin: E-Scooter sind sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge. Es ist zwar keine Fahrerlaubnis oder Prüfbescheinigung nötig. Zum Führen eines E-Scooter muss man aber mindestens 14 Jahre alt sein. Helmpflicht besteht nicht, die Polizei rät dennoch dazu, einen Helm zu tragen. Zudem muss der E-Scooter versichert werden. Wie bei Mofas benötigt man eine Versicherungsplakette, die nach hinten gut sichtbar anzubringen ist. Das Versicherungsjahr beginnt am 1. März und endet am letzten Tag im Februar.

E-Scooter sind im Übrigen zulassungsfrei. Man braucht allerdings eine Betriebserlaubnis, die laut Polizei normalerweise beim Kauf dabei ist. Ein E-Scooter darf nur auf dem Radweg gefahren werden. Ist kein Radweg vorhanden, gehört der E-Scooter auf die Fahrbahn: „Gehwege und Fußgängerzonen sind tabu“, so die Polizei. Beim Alkohol gelten die gleichen Werte wie beim Auto (0,5 Promillegrenze). Für Fahranfänger in der Probezeit und Personen unter 21 Jahre gilt die Null-Promille-Grenze.

