Moers: Mann droht nach Ladendiebstahl mit einem Messer

Moers. Gefährliche Szene in einem Einkaufsmarkt in Moers: Ein Mann zückt ein Messer und flüchtet auf ungewöhnliche Weise. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Ladendieb hat am Montag in einem Einkaufsmarkt in Moers ein Messer gezückt.

Wie die Polizei am Dienstag berichtet, drohte der Unbekannte nach einem Ladendiebstahl gegen 13 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Römerstraße mit einem Messer. Ein 57-jähriger Ladendetektiv aus Moers und ein 47-jähriger Mitarbeiter des Marktes aus Neukirchen-Vluyn, die den Dieb angesprochen hatten, verständigten die Polizei. Der Unbekannte flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Peter-Zimmer-Straße. Es wurde niemand verletzt.

Beschreibung: 25 – 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Figur, gepflegtes Erscheinungsbild. Der Mann hat blonde Haare, die an den Seiten kahl rasiert sind. Er trug eine olivgrüne Hose mit Beintaschen, ein schwarzes Oberteil, einen Mundschutz und einen Rucksack (Camouflage) mit einer aufgenähten Deutschlandfahne. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland