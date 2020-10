Moers: Mädchen trainieren im „Tanzmobil“ des Kulturrucksacks

Moers. Eine Woche lang haben die Teilnehmerinnen des Workshops „Tanzmobil“ intensiv trainiert. Am heutigen Freitagmittag werden die Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren dann ihre Arbeitsergebnisse im Veranstaltungssaal im Jugendkulturzentrum Bollwerk 107 in Moers vorführen.

Durch die Corona-Pandemie mussten in diesem Jahr viele Tanzwettbewerbe ausfallen. Dies findet Organisatorin Andrea Hedding sehr traurig für alle Beteiligten: „Auftritte auf der Bühne sind das Brot der Künstler und auch der Kinder. Wir hoffen, dass die Saison 2020/21 wieder besser für unsere Tänzerinnen verläuft.“ Darum sei es besonders schön, dass sie die fünfte Ausgabe des jährlichen Workshops in der ersten Herbstferienwoche hat organisieren können.

Die Teilnehmerinnen durften flexibel aus den Tanzstilen Hip-Hop, Jazz-Modern Dance und Showtanz wählen und gemeinsam mit den Kursleiterinnen Svenja Marie Schmitz und Sabrina Siegel eine Choreographie einstudieren. Motto: Dance Your Way. Die Choreographie können die Tänzerinnen allerdings nicht wie in den Jahren zuvor vor ihrer gesamten Familie und ihren Freunden präsentieren.

Da die Besucherzahl auf 30 Personen beschränkt ist, dürfen die Jugendlichen nur jeweils eine Person mitbringen. Als Trostpflaster für diejenigen, die nicht dabei sein können, nimmt Andrea Hedding die Vorführung auf Video auf. „Es ist blöd, dass nur einer aus meiner Familie dabei sein kann. Aber es ist besser, als wenn wir gar nichts vorführen könnten“, meint eine der Teilnehmerinnen. Die Zwölfjährige hat im Vorjahr bereits mitgewirkt: „Es macht mir immer wieder Spaß, auf der Bühne zu stehen.“

Alle in der Gruppe sind so locker

Dem schloss sich eine weitere zwölfjährige Tänzerin an: „Mir gefällt besonders, wie locker alle in der Gruppe sind. Auch die Trainerinnen sind sehr gut. Wir haben sehr viel Spaß hier.“ Sie ist in diesem Jahr zum ersten Mal dabei, möchte aber im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederkommen. Gleiches gilt für eine 13-Jährige, die im Workshop viele neue Leute kennengelernt hat.

Der Workshop wird als Teil des Projektes Kultur-Rucksack vom Land NRW gefördert. „Lange kamen Jugendliche bei Förderprogrammen zu kurz. Deshalb ist es schön, dass der Workshop dank der Förderung kostenlos ist. Das ist gerade für Kinder, die sich das Tanzen normalerweise nicht leisten können, eine schöne Sache“, lobt Hedding. Zudem hoffe sie, einige der Mädchen für ihre Tanzkurse zu begeistern. Nach den Ferien starten nämlich zwei neue Hip-Hop Kurse ab 8 und 12 Jahren. Eine Anmeldung ist unter 0178 / 55 75 511 möglich.

Seit 2012 fördert das Kulturministerium der Landesregierung mit dem „Kultur-Rucksack“ Projekte, die Kindern und Jugendlichen kostenlose oder deutlich kostenreduzierte kulturelle Angebote eröffnen. Dieses Programm richtet sich speziell an 10 bis 14-Jährige. Jährlich werden insgesamt rund 3 Millionen Euro an Fördergeldern an 231 Kommunen in NRW verteilt.

>>>Wie geht’s weiter mit dem Kulturrucksack 2020 in Moers<<<

Viele der für 2020 geplanten Projekte mussten wegen der vorübergehende Schließung von Einrichtungen und der nach wie vor geltenden Kontakt- und Veranstaltungsbeschränkungen im Zuge der Corona-Krise ausfallen. Die Projekte sollen aber nach Möglichkeit unter angepassten Rahmenbedingungen und mit kleineren Teilnehmerzahlen später stattfinden.

Das gilt etwa für den „Medienparcours“, einer Rallye durch Repelen, bei der Möglichkeiten der Lichtmalerei und des Trickfilms erforscht und ausgelotet werden.

Welche Veranstaltungen nachgeholt werden und wann, darüber informiert die Seite www.moers.de/kultur/kulturrucksack-nrw , die immer wieder entsprechend aktualisiert wird.