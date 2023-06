Moers: Mädchen gesucht, die Unfallauto fotografiert haben

Moers. In Moers haben Mädchen eine Unfallflucht und sogar das Kennzeichen des Verursachers fotografiert. Nun sucht die Polizei Zeuginnen und Bild.

Die Polizei sucht mehrere Mädchen oder junge Frauen, die am Pfingstmontag in Moers Zeuginnen einer Unfallflucht geworden sind.

Gegen 18.30 Uhr machten mehrere Mädchen im geschätzten Alter in der Matthek einen Autobesitzer darauf aufmerksam, dass sein Wagen, ein schwarzer Toyota, von einem schwarzen VW Up beschädigt worden war. Die Zeuginnen werden auf 16 bis 19 Jahre geschätzt. Sie hatten sich am Dresdener Ring in Höhe der Hausnummer 61 aufgehalten, als sich der Unfall ereignete. Nach Polizeiangaben beobachteten, dass der unbekannte Fahrer beim Vorbeifahren den Toyota beschädigte und anschließend weiter fuhr. Als „besonders vorbildlich“ bezeichnet es die Polizei in ihrer Pressemitteilung, dass die Zeuginnen ein Foto des Kennzeichens von dem Verursacherfahrzeug machten.

Der Geschädigte fragte jedoch nicht nach den Namen der Mädchen und ist auch nicht im Besitz des Fotos. Deshalb bittet das Verkehrskommissariat die jungen Frauen, sich bei der Polizei in Moers, Telefon 02841/171-0, zu melden und das Foto zur Verfügung zu stellen.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland