Moers: Linea Kamann (20) ist jüngste Schützenkönigin in Vinn

Moers. Die Moerserin Linea Kamann ist seit ihrer Geburt im Schützenverein. Jetzt ist sie die jüngste Königin des Vereins. Was das für sie bedeutet.

Die Vinner Schützen haben jüngst ihr Königsschießen auf dem Vereinsgelände am Schützenhaus Vinn gefeiert. Pünktlich zum 120-jährigen Vereinsjubiläum wurde der 70. Amtsträger der Königswürde gesucht und fand sich in einem neuen Rekordträger wieder. Mehr als 50 Interessierte haben ihr Glück versucht, dem Holzvogel auf dem Außengelände einen sogenannten Pfänderpreis abzuringen, bis am Ende nur noch der Rumpf übrig blieb und zwei Personen das Rennen machten.

Mit Frank Roosen gab es einen bekannten Anwärter, der trotz junger Vereinszugehörigkeit einen Wettkampftitel nach dem anderen gesammelt hat. Daneben war mit Linea Kamann die zweite Person gefunden, die ihr Glück versuchte. Sie ist hier aufgewachsen und seit ihrer Geburt eine Vinner Schützin durch und durch. Am Ende gewann die ruhigere Hand und Frank zog sich aus dem Kampf um die Königswürde zurück, somit stand um 18.15 Uhr und nach knapp 500 Schuss die Siegerin und neue Königin Linea die Erste fest.

Mit ihren gerade einmal 20 Jahren ist sie die jüngste Person mit diesem Amt in der gesamten Vereinsgeschichte. Mit 22 Jahren war ihr Vater Jens, der in diesem Jahr sein 50 jähriges Vereinsjubiläum feiert, der jüngste Amtsträger, der nun von seiner eigenen Tochter wortwörtlich vom Thron gestoßen wird. Zwischendurch spendierte die Frauengruppe Vinner Eulen den Anwesenden Besuchern eine besondere Attraktion. Hauptfrau Martina Zapp würdigte die Vereinsfahne zum 120-jährigen Vereinsbestehen mit einem neuen Wimpel, der von den Eulen gestiftet wurde. Die Pfänderpreise gingen in diesem Jahr an Rafael Thissen, Werner Rasch, Sonja Edel, Sebastian Bunde und Yvonne Engelhardt.

Die amtierende Königin Sonja freut sich, nach vier Jahren die Krone weitergeben zu dürfen und gemeinsam mit der neuen Königin auf das Jubiläums-Schützenfest anzustoßen. Der neue Thron besteht neben Linea Kamann aus dem Prinzgemahl Daniel Pander, den beiden Ministerpaaren Pia Hüfken, Martin Ohl, Roswitha und Holger Neuhaus. Als Adjutantenpaar besteigen Martina und Burkhard Zapp den kommenden Thron. Die Inthronisierung des neuen Throns steigt am 3. Juni beim Schützenfest.

