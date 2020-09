Moers: Lieferwagenfahrer nach Unfall mit Schüler gesucht

Die Polizei in Moers sucht Zeugen sowie den Fahrer eines weißen Lieferwagens, der an einem Unfall mit einem zwölfjährigen Jungen beteiligt gewesen sein soll.

Moers. Ein Lieferwagen überholte einen zwölfjährigen Radfahrer auf dem Aubruchsweg. Beim Ausweichmanöver stürzte der Junge und verletzte sich leicht.

Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen Lieferwagens, der am Dienstagmittag auf dem Aubruchsweg an einem Unfall mit einem zwölfjährigen Radfahrer beteiligt gewesen sein soll. Der Schüler fuhr dort gegen 13 Uhr Richtung Aubruchshof. In einer Kurve überholte ihn der Lieferwagenfahrer trotz Gegenverkehrs.

Der Abstand zwischen beiden war so gering, dass der zwölfjährige Junge ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei stürzte er und erlitt leichte Verletzungen. Auf dem Lieferwagen befand sich ein grüner Schriftzug und möglicherweise ein mehrfarbiges Firmenlogo. Die Polizei bittet den Lieferwagenfahrer, den Fahrer des entgegenkommenden Pkw sowie weitere Zeugen, sich unter 0281/1070 zu melden.