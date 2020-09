Corona Moers: Lehrer und Schüler an zwei Schulen in Quarantäne

Moers/Kreis Wesel/Kreis Kleve. Nach zwei Corona-Fällen an der Hermann-Runge-Gesamtschule und dem Mercator-Berufskolleg befinden sich 20 Personen in Quarantäne.

An der Hermann-Runge-Gesamtschule in Moers wurde eine Person aus der Lehrerschaft positiv auf das Coronavirus getestet und unter Quarantäne gestellt. Vier Schülerinnen und Schüler wurden aufgrund der Ergebnisse der Kontaktnachverfolgung ebenfalls häuslich isoliert. Das berichtet der Kreis. Im Mercator Berufskolleg in Moers wurde eine Person aus der Schülerschaft positiv auf das Coronavirus getestet, die nicht im Kreis Wesel wohnt. Rund 15 weitere Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Wesel befinden sich jetzt in Quarantäne. Weitere betroffene Schüler/innen haben ihren Wohnort außerhalb des Kreises Wesel.

Die betroffenen Personen an den Schulen wurden durch das Gesundheitsamt auf bestehende Abstrichmöglichkeiten hingewiesen. Für die übrigen Schüler/innen und Lehrer/innen läuft der Schulbetrieb laut Kreis an den Schulen unter den aktuellen Hygienevorgaben weiter.

Neben der Hermann-Runge-Gesamtschule und dem Mercator-Berufskolleg in Moers sind auch Kindertagesstätten, Schulen und Bildungseinrichtungen in Dinslaken, Voerde und Wesel betroffen. „Heute war es geballt“, sagte eine Sprecherin des Kreises am Dienstag auf Nachfrage. Und es stehe zu befürchten, dass so etwas nun regelmäßiger passiere.

Die Zahl der bestätigten Coronafälle im Kreis Wesel lag am Dienstag bei 1378 (1375 am Montag). 1211 Menschen sind genesen, 31 gestorben. Der 7-Tage-Wert liegt bei 11,1 (10,9). Details zu den Infizierten seit Beginn der Aufzeichnungen bis Dienstag: Alpen 20 (20), Dinslaken 215 (214), Hamminkeln 49 (49), Hünxe 41 (41), Kamp-Lintfort 132 (132), Moers 407 (407), Neukirchen-Vluyn 77 (77), Rheinberg 91 (91), Schermbeck 51 (51), Sonsbeck 22 (22), Voerde 90 (89), Wesel 122 (121), Xanten 61 (61).