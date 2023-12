Moers: Lauter Knall in Repelen – Polizei sucht Zeugen

Moers Im Moerser Stadtteil Repelen hat ein lautes Geräusch die Nachtruhe der Anwohner gestört. Das steckt nach Angaben der Polizei dahinter.

Mitten in der Nacht erregte ein lauter Knall in Moers-Repelen Aufmerksamkeit. Was war los? Gegen 2.45 Uhr ging am Freitag, 15. Dezember, die Meldung eines Zeugen bei der Polizei ein, der Zigarettenautomat an der Neißestraße sei gesprengt worden. Der Lärm zu später Stunde hatte den Zeugen alarmiert, heißt es in einer Mitteilung der Kreispolizeibehörde Wesel.

Die Polizeibeamten fanden den Zigarettenautomaten vor Ort stark beschädigt vor. Ein neben dem Automaten geparktes Auto wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Explosion splitterten Teile ab und fügten dem Pkw Schäden zu. Näheres zu dem oder den Tätern konnte bislang nicht festgestellt werden, so die Polizei.

Bei einer Explosion ist ein Zigarettenautomat in Moers beschädigt worden. Foto: Kreispolizeibehörde Wesel

Nun bittet die Kreispolizeibehörde um die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger. Ist jemandem in der Nacht von Donnerstag auf Freitag etwas Verdächtiges im Bereich der Neißestraße aufgefallen? Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können. Die Polizeiwache Süd in Moers bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02841-1710.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland