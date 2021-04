Moers: Labor-Mitarbeiter warten dringend auf Impfung

Corona in Moers

Moers. Die Mitarbeiter der Bioscientia Labors in Moers arbeiten ohne Impfschutz an täglich 2000 positiven Coronatests. Zwei Politiker machen Druck.

Sie analysieren täglich 2000 positive Coronatests aus ganz NRW. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bioscientia-Labors am Schürmannsgraben in Hülsdonk gehen ständig mit den offenen Tests und den Tupferstäbchen um, trotzdem können sie noch nicht gegen das Coronavirus geimpft werden, weil sie nicht an der Reihe sind, wie der Kreis Wesel und die Kassenärztliche Vereinigung sagen. Nach einem Besuch des Labors machen die beiden Landtagsabgeordneten René Schneider und Ibrahim Yetim Druck, damit dies anders wird.

In dem Bioscientia-Labor werde ein wichtiger Beitrag zur Pandemie-Bekämpfung geleistet, erklären Yetim und Schneider in einer Pressemitteilung. Zwar haben die Mitarbeiter keinen Patientenkontakt, wie Laborleiter René Stratenhoff auf Anfrage bestätigt. Jedoch seien sie durch die zum Teil hochinfektiösen PCR-Proben bei der Auswertung einem Risiko ausgesetzt. Für die Beschäftigten – etwa ein Fünftel der insgesamt 250 Mitarbeiter – sei schwer nachvollziehbar, dass nicht sie, wohl aber die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im Kreis Wesel den Coronaschutz erhalten hätten. Zudem hätten die Mitarbeiter eines Mönchengladbacher Labors, das ebenfalls PCR-Tests analysiert, bereits den Coronaschutz erhalten.

SPD-Abgeordnete Yetim und Schneider stellen Kleine Anfrage an die Landesregierung

Der Kreis Wesel und die Kassenärztliche Vereinigung begründen ihre ablehnende Haltung mit der aktuellen Corona-Impfverordnung des NRW-Gesundheitsministeriums. Danach seien Labor-Mitarbeiter erst an der Reihe, wenn die mit „höchster Priorität“ definierten Medizinergruppen, die Patientenkontakte haben, ein Impfangebot erhalten haben.

René Schneider und Ibrahim Yetim haben dazu eine Anfrage an die Landesregierung gestellt: „Die Mitarbeiter arbeiten seit Monaten unter Hochdruck, um die schnelle Auswertung der Tests zu gewährleisten. Vom Gesundheitsministerium möchte ich wissen, welche Priorität sie dem Schutz dieser Menschen beimisst“, so der Landtagsabgeordnete René Schneider.

„Mit Blick darauf, dass die Labordiagnostik für Corona-Tests, aber auch für zahlreiche andere Untersuchungen notwendig sind, sollten die Mitarbeiter geschützt werden. Für diejenigen, die ein großes Risiko tragen, ist das auch eine Form der Wertschätzung“, so der Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim bei seinem Besuch im Labor.

Von dem erwähnten Labor in Mönchengladbach war an diesem Montag keine Stellungnahme zu erhalten.