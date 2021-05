Moers Kultur darf Konzerte mit Zuschauern ausrichten

Moers. Beim Moers Festival sind Besucher nicht erlaubt. Dafür bietet Moers Kultur an jedem Festivalabend ein Live-Konzert für bis zu 500 Zuschauer an.

Während das Moers Festival in diesem Jahr noch einmal ohne Zuschauer stattfinden muss und über einen Arte-Livestream läuft, wurde jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie dennoch Live-Konzerte mit Zuschauern möglich sind.

Zu diesem Zweck übernimmt die Moers Kultur GmbH an allen Tagen des Festivals abends die Organisation für das Außengelände am Rodelberg und bietet dort Einzelkonzerte für bis zu maximal 500 Zuschauer an.

Der Kartenverkauf für die Live-Konzerte in Moers startet ab sofort

Grund ist die Corona-Schutzverordnung: Danach sind Festivals mit Zuschauern weiterhin verboten, Einzelkonzerte mit bis zu 500 Zuschauern aber erlaubt, solange die Hygiene- und Abstandsregeln (inklusive medizinischer Atemschutzmaske) eingehalten werden.

Organisatorisch bedeutet das, dass das Moers Festival seine Open-Air-Übertragung an allen Tagen abends beendet und dann komplett aus der Enni-Eventhalle weiter überträgt. Die Moers Kultur GmbH übernimmt dann das Gelände Am Viehtheater zwischen Japanischem Garten und Streichelzoo und bietet dort von Freitag bis Pfingstmontag unter dem Titel „Freeluft Freijazz“ Konzerte „erstklassiger Bands“ an. So werden Will Guthrie sowie David Murray und John Scofield erwartet, ebenso wie Fred Frith, der ein Gitarrentrio mitbringt. Die Tickets sind für 19,70 pro Abend ab sofort buchbar. Der Ticketshop wurde kurzfristig über die Internetseite www.moers-festival.de eingerichtet.

Selbsttests werden bei den Live-Konzerten in Moers nicht akzeptiert

Vor allem drei Dinge sind wichtig, wenn man eins der ersten Live-Events des Jahres besuchen möchte: Ein gültiger Personalausweis, ein platzgenau gebuchtes Ticket für die Rückverfolgbarkeit und ein negativer Schnelltest bzw. Nachweis über Genesung oder Impfung. Ein eigenes Schnelltestzentrum mit geschultem Personal ist vor Ort. Und „wir haben Glück, dass das Am Viehtheater so riesig ist, dass die erforderlichen Abstände sogar bei 500 zahlenden Musikfans locker eingehalten werden können“, sagt Guy Montag von Moers Kultur.

>>> Den Ticketshop findet man über moers-festival.de. Beim Ticketkauf wählt man seinen festen Platz anhand eines „Saalplans“. Beim Einlass ist ein zertifizierter negativer Schnelltest vorzulegen, Selbsttests werden nicht akzeptiert. Ein Schnelltestzentrum mit geschultem Personal gibt es vor Ort. Eine medizinische Maske muss während der Veranstaltung getragen werden.

