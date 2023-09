Moers: Kult-Disko PM feiert Revival-Party - das ist geplant

Moers. „Das war immer ein toller Laden“: Fast zehn Jahre nach Schließung der Moerser Kult-Diskothek PM steht ein großes Revival an. Was Gäste erwartet.

Darauf haben viele gewartet: Fast zehn Jahre nach der Schließung der beliebten und weit über die Moerser Stadtgrenzen hinaus bekannten Diskothek PM wird der Tanzschuppen nun wieder zum Leben erweckt – wenn auch nur für eine Nacht und nicht in der ehemaligen Location an der Franz-Haniel-Straße. Am 25. November veranstalten Michael Kamps, Geschäftsführer der Eventfirma Live Gastro GmbH, und DJ Gino Montesano, eine PM-Revivalparty in der Enni Eventhalle.

Zwar sei die Veranstaltung „leider bereits ausverkauft“, wie Kamps auf Nachfrage der Redaktion mitteilt, jedoch sei schon jetzt sicher: „Wir werden das auf jeden Fall im nächsten Jahr wiederholen und auch die Ticketkapazitäten erhöhen“, verspricht er. Derzeit arbeiten Montesano und Kamps noch daran, eine Lösung zu finden, wie möglicherweise doch noch mehr Leute an der Revival-Party teilnehmen können, doch der Veranstalter macht keine großen Hoffnungen: „Für dieses Jahr sieht das leider nicht gut aus.“ Sollte es doch noch funktionieren, werden es die Organisatoren über die Medien bekannt geben.

Idee zur PM-Revivalparty in Moers hatten die Veranstalter bereits lange

Die Idee zur Revivalparty hatten Kamps und Montesano bereits lange. Doch dann kam die Pandemie und die Durchführung musste verschoben werden. Der Geschäftsführer der Eventfirma sei „selber überwältigt davon gewesen“ wie schnell die Veranstaltung ausverkauft war. „Wir haben nur eine Facebook-Veranstaltung erstellt und noch nicht einmal Werbung gemacht“, erklärt er.

Das ehemalige PM in Moers: So sah es in der Diskothek noch im Januar 2014 aus. Foto: Ulla Michels

Dass eine PM-Revivalparty generell Anklang in Moers finden würde, war dem Veranstalter jedoch klar: „Ich war selber Kunde im PM. Das war immer ein toller Laden. Wir wollen jetzt an die guten Zeiten von damals anknüpfen.“ Das bedeutet vor allem: die DJs, die im PM aufgelegt haben, zurück auf die Bühne holen. Neben Organisator Gino Montesana, der als DJ unter dem Namen Aquagen auftritt, werden unter anderem auch Tom Brixton und Andy Dexter das PM-Feeling für eine Nacht wieder aufleben lassen. „Viele haben das PM noch in sehr guter Erinnerung und die hohe Nachfrage nach Tickets zeigt auch, dass den Moersern der Laden fehlt“, lautet die Meinung von Michael Kamps.

PM in Moers schloss zur gleichen Zeit wie der „Delta Musik Park“ in Duisburg

Dabei schloss der damalige Inhaber Ulrich Weber das PM, weil laut seiner Meinung die Ära der Großraumdiskotheken vorbei war. Zur gleichen Zeit endete nämlich auch der Betrieb der Duisburger Kult-Disko „Delta Musik Park“. Zudem, so der PM-Betreiber damals im Gespräch mit der Redaktion, seien junge Leute in die Disko gegangen, um jemanden kennenzulernen. Mit den aufkommenden Dating Apps und sozialen Medien, auf die sich das Kennenlernen heutzutage immer stärker verlagert, würden Diskotheken-Betreiber immer mehr „eine unserer Kernkompetenzen“ verlieren, sagte Weber 2014. „Und die holen wir auch nicht zurück“.

Komplett Schluss machte der einstige PM-Inhaber damals aber nicht. Er eröffnete an der gleichen Adresse einen Komplex mit kleineren Discos und Clubs. Doch das Konzept ging nicht auf. Nur anderthalb Jahre später musste Weber Insolvenz anmelden. Mittlerweile befindet sich in den Räumlichkeiten an der Franz-Haniel-Straße das italienische Restaurant Eatalio.

