Moers: Krippenteam stellt die Patroninnen der Gemeinde vor

In der katholischen Kirche St. Martinus in Moers, hier ein Archivfoto, gibt es eine Krippenlandschaft.

Moers. Das Krippenteam von St. Martinus in Moers stellt im Advent die vier Patroninnen der Gemeinde vor. Die Krippenlandschaft kann besucht werden.

In der katholische Gemeinde St. Martinus in Moers gibt es ein Krippenteam. In der Kirche im Moerser Stadtteil Repelen gehört es zur Tradition, dass mit dem Beginn der Adventszeit die Krippenlandschaft in der Kirche zu sehen ist.

In der Adventszeit wird an den Sonntagen jeweils ein neuer Aspekt oder eine neue Figur präsentiert. In diesem Jahr hat sich das Krippen-Team (Andrea Dieren, Claudia Fritsch und Ruth Gemein) unter dem Titel „EigenSinn“ die vier Patroninnen der Kirchengemeinde St. Martinus ausgesucht: Ida, Barbara, Lucia und Maria.

Am vierten Advent betritt die Heilige Maria als nächste Patronin der Kirchengemeinde die Krippenlandschaft. Foto: Kirchengemeinde St. Martinus

Am vierten Advent betritt die Heilige Maria als nächste Patronin der Kirchengemeinde die Krippenlandschaft. Maria ist die wohl bekannteste biblische Frauenfigur. Ihr „EigenSinn“, ihre Stärke sei jahrhundertelang unter den Bildern der Frau im Sternenkranz und dem leuchtend blauen Gewand versteckt worden, teilt das Krippenteam mit. Dabei sei sie diejenige, die ohne Wenn und Aber Ja gesagt hat, zu dem, wofür Gott sie auserkoren hatte. Und sie sei bei ihrem Sohn geblieben, als er getötet wurde.

Die Marien-Figur in der Krippenlandschaft möchte dazu anregen, über diese starke Frau nachzudenken und sich dabei nicht von Zuckergussdekorationen ablenken zu lassen.

Die Krippenlandschaft kann während der geöffneten Kirche (dienstags und freitags von 10 – 12 Uhr) und jeweils eine halbe Stunde vor und nach den Gottesdienstzeiten (freitags Gottesdienst von 18 Uhr bis 18.45 Uhr, sonntags Gottesdienst von 10 bis 10.50 Uhr) besucht werden. Individuelle Termine können über das Pfarrbüro (02841 / 73045) abgesprochen werden.

