Moers: Krankenhaus Bethanien passt die Besuchsregeln an

Moers. Ein negativer Test ist nur noch dann nötig, wenn man nicht vollständig geimpft oder nicht von Corona genesen ist.

Mit der neuen Coronaschutzverordnung werden bekanntlich diejenigen, die bereits an Covid erkrankt waren und genesen sind sowie diejenigen, die vollständig gegen Covid geimpft wurden, negativ getesteten Personen gleichgesetzt. Das findet auch im Rahmen der Besuchsregelung des Krankenhauses Bethanien Anwendung. Darauf weist die Moerser Klinik jetzt hin. Demnach ist der Nachweis eines maximal 48 Stunden alten negativen Tests ist nur dann erforderlich, wenn Personen weder vollständig geimpft noch von Corona genesen sind.

Bereits im Zuge der Allgemeinverfügung des Landes NRW zum Schutz von Patienten unter anderem in Krankenhäusern hat die Stiftung Bethanien die Ausnahmeregelungen für Besuche angepasst. So sind seitdem Besuche von Patienten möglich, die länger als fünf Tage stationär behandelt werden. Auch für dementiell erkrankte Patienten gilt eine Ausnahmeregelung. Weiterhin stellen Besuche von Kindern, Schwangeren und Palliativpatienten Ausnahmen dar. Darüber hinaus dürfen zur Besprechung von therapeutischen Konzepten nach Ermessen der Ärzte Angehörige vor Ort hinzugezogen werden.

Besucher, auf die diese Ausnahmeregelung zutreffe, müssten ihren Besuch spätestens am Vortag über die Station der zu besuchenden Person anmelden und bei Ankunft eine Selbstauskunft am Empfang geben, so das Bethanien. Die Besuchszeiten für diejenigen, die entsprechend der Ausnahmeregelung Patienten besuchen dürfen, sind montags bis freitags von 7.30 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr. Dabei ist die Besuchszeit pro Patient auf eine Stunde am Tag begrenzt.

