Moers: Krankenfahrdienst spendet für Kinderklinik Bethanien

Moers Geschäftsführer Ertan Yanik und das Team des Krankenfahrdienstes ERYA sammelten Spenden mit einer ehrenamtlichen Fahrdienstaktion.

Als im März des vergangenen Jahres die rasante Ausbreitung der Corona-Pandemie begann und vor allem ältere Menschen in ihrem Lebensalltag eingeschränkt waren, hatte das Team des Krankenfahrdienstes Erya eine Idee. Die Fahrerinnen und Fahrer um Geschäftsführer Ertan Yanik waren zeitweise als sogenannte Corona-Taxis unterwegs. Sie erledigten ehrenamtlich Einkäufe im Supermarkt, besorgten Medikamente in der Apotheke und halfen so älteren Menschen dabei, ihren Alltag trotz der Pandemie bestreiten zu können.

Für diesen Fahrdienst nahmen sie keine Gebühr, aber Spenden auf freiwilliger Basis entgegen, wie das Krankenhaus Bethanien mitteilt. So kamen insgesamt 1500 Euro zusammen, die der Krankenfahrdienst an die beiden Moerser Krankenhäuser und an die Rettungswache Moers spendete.

Im Krankenhaus Bethanien kommt der Erlös von 500 Euro der Kinderklinik zugute. „Mit der Spende wollen wir Kindern etwas Gutes tun. Sie sind unsere Zukunft und daher immer in unseren Gedanken“, sagte Ertan Yanik bei der Spendenübergabe im Krankenhaus Bethanien mit dem Chefarzt der Kinderklinik, Dr. Michael Wallot. „Eine ganz tolle Aktion, die unseren kleinen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus zugutekommt", freut sich der Arzt.