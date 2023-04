Moers: Krähenfüße auf Straße ausgelegt - Zeugen gesucht

In Moers-Vinn haben Unbekannte in einem Kreuzungsbereich 29 Krähenfüße ausgelegt (Symbolbild).

Moers. 29 sogenannter Krähenfüße wurden in einem Kreuzungsbereich in Moers-Vinn ausgelegt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Unbekannte haben 29 sogenannte Krähenfüße im Bereich der Kreuzung Spichernstraße/Zahnstraße ausgelegt. Das schreibt die Polizei in einer Meldung an die Reaktion. Die eisernen Stifte mit vier Spitzen entdeckten Beamte am Dienstagmorgen gegen 4.40 Uhr auf einer Streifenfahrt, heißt es. Die Eisenspitzen müssen in der Nacht dort ausgelegt worden sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841/1710.

