Moers: Komplette Straße ohne Licht – „Bitte helfen Sie uns“

Moers. In Moers sind an einer Straße seit Monaten mehrere Straßenleuchten defekt. Anwohner sind verzweifelt. Nun reagiert Enni - und entschuldigt sich.

In einer Straße in Moers sind reihenweise Straßenlaternen defekt, und das offenbar schon seit Monaten. Das berichtet eine Anwohnerin, die sich mit einem drastischen Hilferuf an die Redaktion gewandt hat. Sie hat den Defekt nach eigener Darstellung mehrfach an Enni Stadt & Service gemeldet, die auch für die Straßenbeleuchtung zuständig ist – bislang ohne Erfolg. Jetzt kündigt Enni Maßnahmen an.

In ihrem Schreiben an die Redaktion wird die Anwohnerin der Reinhold-Büttner-Straße in Moers-Rheinkamp deutlich: „Seit Monaten gibt es auf der ganzen Reinhold-Büttner Straße keine Straßenbeleuchtung, ab 18 Uhr ist es stockdunkel, man kann sich die Beine brechen und nicht nur Beine. Kinder, die zum Sport müssen, können nur in Begleitung von Erwachsenen raus.“

Mit dieser Meinung steht sie offenbar nicht allein da, sie schreibt: „Ich bin nicht die einzige, die um Hilfe schreit. Bitte helfen Sie uns. So geht man nicht mit Menschen um, nicht in Deutschland.“ Dass die Enni auf die mehrfachen Hinweise bislang eher verhalten reagiert hat, sieht auch Pressesprecher Herbert Hornung: „Uns ist wichtig, dass wir zukünftig auch die Kommunikation rund um die Störungsmeldungen in der Straßenbeleuchtung weiter verbessern. Die ist leider zu Anwohnerinnen und Anwohnern der Reinhold-Büttner-Straße nicht optimal gelaufen. Dafür möchten wir uns entschuldigen.“

Und die Enni reagiert jetzt: „In Kürze“, so die Mitteilung, sollen an „neuralgischen Stellen“ der Reinhold-Büttner-Straße mobile Solarstraßenleuchten aufgebaut werden. Das allerdings ist nur eine Übergangslösung, denn die Straßenbeleuchtung dort soll im kommenden Januar erneuert werden. Eigentlich war die Straße bereits für dieses Jahr im Sanierungsplan, doch bei der Enni wartet man noch auf die Förderzusage des Bundes.

Im Januar bekommt die Reinhold-Büttner-Straße eine komplett neue LED-Straßenbeleuchtung, zurzeit ist es noch dunkel. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Diese Zusage habe „unerwartet lange“ auf sich warten lassen, ohne sie könnten die Arbeiten aber nicht beginnen. Es geht um eine Förderung in Höhe von 20 Prozent der Materialkosten. Hornung: „Auch wenn die Situation aktuell für die Anwohnerinnen und Anwohner in der Reinhold-Büttner-Straße nicht befriedigend ist, werden wir hier spätestens im ersten Quartal des neuen Jahres aktiv. Dann bekommt die Straße eine komplett neue, moderne LED-Straßenbeleuchtung, auf neuen Masten. Denn auch die sind in einem sehr schlechten Zustand und lassen aktuell keine Reparaturen mehr zu.“

Zusammen mit den Arbeiten an den Straßenlaternen würde ein marodes, zweites Leitungsnetz deinstalliert: Alte Schaltschränke werden demontiert, die neuen Laternen dann direkt an das sichere öffentliche Stromnetz der Stadt angeschlossen.

An diesen Stellen saniert Enni ebenfalls komplett

Umfassende Sanierungen von Straßenlaternen sind nach Angaben der Enni auch hier vorgesehen: Theodor-Heuss-Straße (Rheinkamp), Kornstraße (Scherpenberg), Humboldtstraße (Vinn), Hochemmericher Straße (Asberg) und große Teile des Gewerbegebietes Genend. Die Straßen würden je nach Förderzusagen Schritt für Schritt umgerüstet, Start soll auch hier direkt zu Jahresbeginn 2024 sein.

Enni habe die Straßenbeleuchtung in Moers erst vor wenigen Jahren in einem schlechten Zustand von der Stadt Moers übernommen und arbeite seither auf Basis eines Erneuerungskonzeptes daran, den großen Sanierungsstau sukzessive abzuarbeiten, heißt es weiter in der Mitteilung.

Bisher seien rund 5000 Straßenlaternen auf energiesparende LED-Technik umgerüstet worden. In den kommenden Jahren plane Enni jährlich weitere rund 1000 Straßenlaternen zu erneuern und mehr als eine Million Euro jährlich zu investieren, um alle rund 10.000 Leuchten inklusive der maroden Masten im Stadtgebiet zu modernisieren. Wegen der enormen Kosten nutze Enni dabei auch Förderprogramme des Bundes.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland