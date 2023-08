Moers: Klassik-Konzert erstmals als „Slam“ – das ist neu

Moers. Das hat es so in Moers noch nicht gegeben: Georg Kresimon lädt zum ersten Moerser Klassik-Slam. So soll das Konzert im Kammermusiksaal ablaufen.

„Das ist etwas ganz Besonders und Neues, was es in Moers noch nicht gegeben hat“, freut sich Georg Kresimon über den ersten Moerser Klassik-Slam. Er findet am kommenden Sonntag, 20. August, um 18 Uhr im Kammermusiksaal des Martinstifts der Moerser Musikschule, Filder Straße 126, statt.

Die Veranstaltung, die Musikreferent Tobias Krampen konzipiert hat, lehnt sich an Poetry Slams an. Dort entscheidet das Publikum über die Qualität der Darbietungen und wer den Preis des Abends gewinnt. „Es soll unterhaltsam, lustig sein und die Fantasie wecken. Aber klassische Musik soll darin vorkommen“, erläutert Krampen das Konzept. Er will mit dem neuen Angebot diese Musiksparte leichter zugänglich und vor allem für jungen Menschen interessanter machen.

Die Zuschauer können zwischendurch rufen

Wie bei einem klassischen Slam dürfen die Gäste zwischendrin klatschen oder rufen, um ein direktes Feedback zu den Performances zu geben „Wir brechen damit definitiv die Grenzen eines regulären Konzerts auf“, ist sich Krampen sicher. In Bonn hat er das Format zweimal sehr erfolgreich umgesetzt. In Moers gibt es dabei Hilfe von der Sparkasse am Niederrhein.

In Moers sind vier Musizierende und Ensembles zu erleben. Den Auftakt macht die koreanische Pianistin Bongju Lee, die an zahlreichen CD-Produktionen beteiligt war. Sie spielt einen Abschnitt von Claude Debussys ‚Clair de Lune‘ und von George Gershwin die ‚Rhapsody in Blue‘. Das Blockflöten-Duo Janna Schneider und Janik Nagel lässt durch Werke aus Renaissance, Barock und moderne Imitationen von Vogelstimmen, Jazz und Weltmusik anklingen. „Das könnte ein Soundtrack für einen Cocktailabend sein“, beschreibt Krampen die Auswahl.

Hier gibt es die Karten

Der Kölner Geiger Casper Hesprich präsentiert nicht nur Stücke von Bach und Monteverdi, sondern gibt dazwischen auch ein schauspielerisches Intermezzo. Er lebt seine Leidenschaft für interdisziplinäres Kreativsein in verschiedenen Ensembles und Projekten aus. Den Abschluss des Abends gestaltet das Duo MarCello, das mit Marimbaphon und Cello in einen musikalischen Spanien-Urlaub entführt. Nach den vier Darbietungen stimmt das Publikum ab.

Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre können kostenlos teilnehmen, müssen sich aber vorher bei der Musikschule anmelden.

Vorverkauf (zuzüglich acht Prozent Gebühren): Moerser Musikschule, Filder Straße 126, 02841 /1333, MoersMarketing GmbH, Kirchstraße 27 a/b, 02841/ 882260.

