Moers: Kita-Kinder ziehen ein ins Kinderhaus Rasselbande

Pünktlich fertig geworden: Zum Start des Kindergartenjahres öffnet das Kinderhaus Rasselbande am Bethanien-Krankenhaus die Türen.

Moers. Das Kinderhaus Rasselbande am Bethanien Krankenhaus ist nach rund einem Jahr Bau fertig. Berufstätige werden das Betreuungs-Angebot schätzen.

Startschuss für das Kinderhaus Rasselbande Bethanien: Nach rund einjähriger Bauzeit sind die Arbeiten am Gebäude der Kindertagesstätte auf dem Campus der Stiftung Krankenhaus Bethanien fast abgeschlossen.

So freut sich das pädagogische Team der Kita, laut einer Mitteilung pünktlich zum neuen Kindergartenjahr am 1. August die Türen für die ersten Gruppen öffnen zu können. Eine Kooperation zwischen der Stiftung Krankenhaus Bethanien, der St. Josef Krankenhaus GmbH und dem ambulanten Pflegedienst „Die Pflege“ GmbH macht die Errichtung der neuen Kindertagesstätte möglich.

Eltern waren schon zur Besichtigung

In den vergangenen Wochen konnten interessierte Eltern die Einrichtung bereits besichtigen und sich persönlich ein Bild von den Räumen machen. Bei diesen Elternabenden stellte sich auch Ute Adelski vor, die Leiterin des Kinderhauses Rasselbande Bethanien. „Ich freue mich, etwas wirklich Neues, Spannendes, Bewegendes und Kreatives auf die Beine zu stellen“, so die Kita-Leiterin.

Gemeinsam mit weiteren Pädagoginnen und Pädagogen werden dieses Kindergartenjahr 50 Kinder im Alter zwischen einem halben Jahr bis zum Schuleintritt betreut. In der Kita steht in den kommenden Wochen zunächst die Eingewöhnungszeit an: Kinder und Eltern bekommen während dieser Zeit ausreichend Gelegenheit, das ganze Kita-Team kennenzulernen. „Das Vertrauen zwischen Eltern, Kindern und Team ist wichtig und grundlegend für Bindungs- und Bildungserfahrungen der Kinder im Betreuungsalltag“, sagt Adelski laut der Mitteilung.

Im Konzept des Trägers Kinderhaus Rasselbande stecke vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. So ermögliche etwa eine flexible Stundenverteilung, jeweils von Montag bis Freitag von 7 und 18 Uhr, eine an den Bedarf der Eltern und den Bedürfnissen der Kinder orientierte Betreuung. Das Angebot ist insbesondere an berufstätige Elterngerichtet, die neben Betreuungs- auch Familienzeit nutzen möchten und einen wohn- sowie arbeitsortnahen Betreuungsplatz für ihr Kind benötigen.

Interessant für Eltern im Schichtdienst

Das betrifft vor allem im Schichtdienst arbeitende Eltern, die im Gesundheitssektor tätig sind. Daher arbeiten beide Moerser Krankenhäuser und der ambulante Pflegedienst „Die Pflege“ bei diesem Projekt zusammen.

Die Kinderhaus Rasselbande gem. GmbH ist ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und betreibt mehrere Kindertageseinrichtungen in NRW. Weitere Informationen über den Träger Kinderhaus Rasselbande gGmbH sind im Internet auf www.kinderhaus-rasselbande.de nachzulesen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland