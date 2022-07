Moers: Kirschenallee bleibt weiter gesperrt

Moers. Die Kirschenallee bleibt weiter gesperrt. Der Austausch des Leitungsnetzes dauert zwei Wochen länger als geplant.

In Moers nimmt der Austausch des Leitungsnetzes an der Kirschenallee einige Tage länger als geplant in Anspruch. Das teilt Enni Stadt & Service mit, die für die Arbeiten verantwortlich ist. Es seien noch „vorbereitende Arbeiten an den Wasserschiebern notwendig“, so dass die Arbeiten nicht Mitte Juli, sondern voraussichtlich erst zwei Wochen später fertiggestellt werden. Die Straße bleibt – wie zuletzt – für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Niag wird für die Busse ihrer Linie dort weiter die Ausweich-Haltestelle beibehalten.

