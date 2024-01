Moers: Kirmes, Comedy Arts und Co.: Die Highlights 2024

Moers Krimifestival, Extraschicht und vieles mehr: 2024 locken viele Events in die Grafenstadt. Diese Termine sollten sich Moerser vormerken.

Das Jahr 2024 ist erst wenige Tage alt, doch schon jetzt ist der Veranstaltungskalender für Moers gut gefüllt. Klassiker wie das Comedy-Arts-Festival und die Moerser Kirmes gehören ebenso zum Programm wie regionale Formate wie die beliebte Extraschicht. Für viele Veranstaltungen stehen bereits jetzt die Termine fest. Ein Überblick über einige Event-Highlights 2024 in Moers.

Karneval in Moers mit Nelkensamstagszug

Die fünfte Jahreszeit feiert die Grafenstadt mit vielen unterschiedlichen Programmpunkten. Der Sitzungskarneval in Moers startet bereits Ende Januar. Ein Höhepunkt ist der traditionelle Nelkensamstagszug von Duisburg-Homberg nach Moers. Er startet am 10. Februar 2024 um 13.30 Uhr und führt über die Homberger Straße, Klever Straße, Wilhelm-Schroeder-Straße zur Unterwallstraße. Weitere Informationen zu den Karnevalsveranstaltungen in Moers gibt es im Internet auf www.moers.de/veranstaltungen

Der Nelkensamstagszug zum Karneval in Moers startet 2024 am 10. Februar (Archivbild). Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Beim Krimifestival in Moers wird es mörderisch

Mörderisch wird es Ende Februar. Dann kehrt das beliebte Krimifestival nach Moers zurück, das 2006 erstmals an den Start ging. Für drei Wochen verwandelt sich die Grafenstadt dann zur „Hauptstadt des Verbrechens“. „Die Lesungen und Veranstaltungen verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet und fanden schon an so ungewöhnlichen Orten wie der Justizvollzugsanstalt, der Pathologie oder einer Trauerhalle statt“, kündigt die Stadt an. Das Programm steht bereits, Tickets gibt es im Vorverkauf persönlich in der Bibliothek Moers (Wilhelm-Schroeder-Straße 10). Eine Reservierung von Eintrittskarten ist telefonisch unter 02841/201753 möglich. Das komplette Programm ist online auf www.moers.de/veranstaltungen einsehbar.

Vorverkauf für das Moers Festival 2024 läuft bereits

Der Vorverkauf für das Moers Festival 2024 ist bereits im November vergangenen Jahres gestartet. Die mittlerweile 53. Ausgabe geht unter dem Motto „Festival für Musik, Besinnung, Politik, Medienkunst und: Zusammensein“ an den Start. Das Festival läuft vom 17. bis zum 20. Mai. Dann gibt es zahlreiche Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet. Mehr als 200 Konzerte sollen dann zeigen, in welche Richtung sich zukünftig die experimentelle und avantgardistische Musikszene entwickeln könnte. Spielorte sind wieder unter anderem die Enni Eventhalle sowie der Rodelberg. Der Vorverkauf läuft bereits, Frühbucher-Tickets (4-Tage-Pass) gibt es für 137 Euro (ermäßigt 46 Euro). Weitere Informationen gibt es online auf www.moers-festival.de.

„Extraschicht“: Nacht der Industriekultur am 1. Juni

Die „Extraschicht“, die Nacht der Industriekultur, geht 2024 bereits am 1. Juni an den Start. Dann locken wieder zahlreiche Museen, Industriedenkmäler und mehr zur Tour quer durch das Ruhrgebiet. Auch Moers hat sich in den vergangenen Jahren beteiligt. Es ist wahrscheinlich, dass die Grafenstadt auch dieses Jahr wieder als Spielort dient. Viel ist zur diesjährigen Ausgabe noch nicht bekannt, das Programm haben die Veranstalter noch nicht veröffentlicht. Der Vorverkauf soll im Frühjahr starten. Fortlaufende Informationen gibt es im Internet auf www.extraschicht.de.

Die Extraschicht 2024 startet am 1. Juni. Voraussichtlich ist auch Moers wieder dabei (Archivbild). Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

„Pinguin‘s Day“: Kinder- und Jugendtheaterfestival startet wieder in Moers

Das Kinder- und Jugendtheaterfestival „Pinguin‘s Day“ im Schlosstheater Moers entstand 1993 als Reaktion auf den rechtsextremen Brandanschlag von Solingen, bei dem fünf Menschen ums Leben kamen. Seither sind jährlich rund zehn Produktionen des Kinder- und Jugendtheaters aus dem nationalen und internationalen Bereich in Moers zu Gast. Die Aufführungen starten nicht nur im Schlosstheater, sondern in verschiedenen Kultureinrichtungen in Moers. Das Festival läuft 2024 vom 12. bis zum 27. Juni, das Programm möchten die Veranstalter im April bekanntgeben. Weitere Informationen gibt es auf www.schlosstheater-moers.de.

Moerser Kirmes 2024: Mehr als 200 Schausteller und ein Höhenfeuerwerk

Die Moerser Kirmes, das größte Volksfest am Niederrhein, gehört für viele Moerserinnen und Moerser zu den Höhepunkten im Veranstaltungsjahr. 2024 läuft sie vom 30. August bis zum 3. September. Mehr als 200 Schaustellerinnen und Schausteller sind dabei, es gibt Partyzonen, Kirmesklassiker und unterschiedliche Fahrgeschäfte. Organisator ist die Moers Marketing GmbH. Die Kirmes endet traditionell am „Kirmesdienstag“ mit einem großen Höhenfeuerwerk. Informationen zur Kirmes gibt es auf www.kirmes-moers.de.

Die Moerser Kirmes ist ein Höhepunkt für viele Moerserinnen und Moerser. Sie endet traditionell mit einem Höhenfeuerwerk (Archivbild). Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Comedy-Arts-Festival: Humorkunst lockt Jahr für Jahr nach Moers

Die mittlerweile 48. Ausgabe des Comedy-Arts-Festivals in Moers läuft vom 13. bis zum 15. September 2024. Deutschlands ältestes Festival der Humorkunst gibt es bereits seit 1976. „Das Festival versteht Humor als Kunst mit vielen Ausprägungen: Von beißender Satire über musikalisches Entertainment bis zu poetischem Tanztheater sind verschiedenste Genres vertreten – vor allem viel Unkonventionelles, das sich nicht in gängige Kategorien sperren lässt“, teilen die Veranstalter mit. Der reguläre Vorverkauf startet erst im Frühjahr, dann soll auch das Programm bekanntgegeben werden. Informationen gibt es auf www.comedyarts.de.

Comedy und Musical in der Enni-Eventhalle in Moers

Zusätzlich locken zahlreiche weitere Veranstaltungen 2024 nach Moers. So etwa in die Enni-Eventhalle, die bereits einige Programmpunkte für 2024 bekanntgegeben hat.

Am 2. März ist etwa Kabarettistin Gerburg Jahnke mit ihrem Programm „Frau Jahnke hat eingeladen“ zu Gast, Tickets gibt es für 40 Euro. Am 8. März ist eine „Best of Musical-Gala“ zu sehen, am 8. Juni „Herbert Knebels Affentheater“ und am 12. Dezember Torsten Sträter.

Informationen zu den Veranstaltungen in der Enni-Eventhalle gibt es im Internet auf www.esn-eg.de.

