Moers: Kindertagespflege soll gerettet werden – Es gibt Geld

Moers. Mitarbeiterinnen einer Großtagespflegestelle hatten um Hilfe gerufen. Jetzt suchen Stadt und Politik nach Lösungen. Das ist der erste Schritt.

Die Kindertagespflegeeinrichtungen in Moers sollen eine kurzfristige finanzielle Unterstützung bekommen. Dabei geht es um eine Sachkostenpauschale für angemietete Räume in Höhe von 6,39 Euro pro Quadratmeter. Dazu hat der Jugendhilfeausschuss am Donnerstag grünes Licht gegeben. Die Kindertagespflege hat immer häufiger Probleme, ihre wichtige Aufgabe auskömmlich zu finanzieren, was insbesondere die Großtagespflege mit mehreren Tagesmüttern oder -vätern betrifft.

Aus deren Reihen war auch der Vorstoß gekommen, mit dem sich im weiteren im Mai noch der Hauptausschuss und als finale Instanz für diese Entscheidung der Rat beschäftigen. Betroffen sind rund 585 Kinder, die in Moers in der Kindertagespflege von zurzeit insgesamt 185 Kindertagespflegepersonen betreut werden.

Was die Kinder von der Sitzung hielten

In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses ging es am Donnerstag hoch her. Die Besucherränge waren gefüllt mit Beschäftigten aus der Kindertagespflege, mit Eltern – und mit Kindern. Denen war es erwartungsgemäß in dieser Erwachsenenwelt, in der ganz viel geredet wurde, viel zu langweilig, um sich nur damit zu beschäftigen, bunte Bilder auf die Rückseiten von Zetteln zu malen. Fangen spielen im Ratsaal hat offenkundig viel mehr Spaß gemacht und hat gleichermaßen sehr einprägsam aufgezeigt, wie es ist, wenn die Knirpse womöglich nicht mehr in ihrer Großtagespflege betreut werden können und von ihren Eltern mit zum Job gebracht werden müssen.

Oder, wie eine Mutter ihre Sorge formulierte: Sie wisse nicht, ob sie es vielleicht ihrem Arbeitgeber mitteilen müsse, dass sie womöglich ab August nicht mehr arbeiten könne. Dann nämlich, wenn die „Grünschnäbel“ nicht mehr weitermachen können. Über die Angst, dass der Fortbestand der Großtagespflege gefährdet ist, hatte Petra Köhler Mitte März in den sozialen Netzwerken informiert. Köhler ist Geschäftsführerin der Fokus Familie gGmbh, die neben den Grünschnäbeln noch andere Zusammenschlüsse betreibt. Sie spreche aber nicht nur für sich, wiederholte sie in der Sitzung. Köhler verglich die Großtagespflege mit einer Elterninitiative und sagte: „Es geht darum, einen monatlichen Verlust zu kompensieren, der sich durch die Betreuung ergeben hat.“ Das Problem gestiegener Kosten habe seit 2022 zugenommen.

Die Gefahr, dass sich die Betreuungsangebote nicht würden halten können, wollen auch Stadt und Politik bannen – soviel stand am Ende der inhaltlichen Diskussion fest.

Das sagt die Stadt zur Finanzierung

Das Thema sei in dieser Vehemenz nicht absehbar gewesen, sagte Dezernent Claus Arndt in der Sitzung. „Es ist klar, dass da eine Unterstützung der Kommune geboten ist“, sagte Arndt mit Blick auf die klaffende finanzielle Lücke. Ferner sprach er von einem „unternehmerischen Risiko“ für die Großtagespflege. Der Dezernent zeigte aber auch auf, dass es zum aktuellen Zeitpunkt schwierig ist, über eine langfristige Unterstützung zu entscheiden, weil der städtische Haushalt bereits auf den Weg gebracht ist. Arndt: „Das Grundproblem ist das System der Großtagespflege.“ Er sieht diese Betreuungsform zwischen der klassischen Kita und einer Tagespflege angesiedelt.

Lesen Sie auch: Was die Kindertagespflege in Neukirchen-Vluyn ausmacht

Der Ausschuss-Vorsitzende Atilla Cikoglu betonte, dass die zu beratende Vorlage ein erster Aufschlag für die weitere Diskussion sei. Man könne auf keinen Betreuungsplatz und keine Einrichtung verzichten. Alle Beteiligten betonten, dass dies zunächst ein erster Schritt sei. Nach den Sommerferien wollen Stadt und Politik mit Blick auf das Kindergartenjahr 2024/25 die Finanzierung grundsätzlich diskutieren, hieß es weiter.

Eine ähnliche Problematik besteht beim Offenen Ganztag. Auch hierüber soll es noch Gespräche geben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland