Moers: Kinderreisepass fällt weg - das müssen Eltern wissen

Zum 1. Januar 2024 wird der Kinderreisepass abgeschafft. Die Stadt Moers klärt Eltern nun darüber auf, was ab dem kommenden Jahr gilt. (Symbolbild)

Moers 2024 wird der Kinderreisepass abgeschafft. Die Stadt Moers verrät, welche Dokumente Eltern dann für ihre Kinder benötigen und was sie kosten.

Bereits im Juli hatte der Bundestag dem Gesetzentwurf zur Modernisierung des Pass-, des Ausweis- und des ausländerrechtlichen Dokumentenwesens zugestimmt und damit die Abschaffung des Kinderreisepasses beschlossen. Ende September folgte der Bundesrat. Ab dem 1. Januar 2024 tritt die Reform nun in Kraft.

Sabine Brandl, Juristin der Ergo Rechtsschutz Leistungs-GmbH, erklärt in einer Pressemitteilung: „Eltern, die mit ihren Kindern außerhalb der Europäischen Union (EU) verreisen möchten, müssen ab nächstem Jahr auch für ihren Nachwuchs einen elektronischen Reisepass vorweisen. Bisher war dafür bei Kindern unter zwölf Jahren ein Kinderreisepass ausreichend. Dieser ist deutlich günstiger, verfügt jedoch nicht über den elektronischen Chip, der beispielsweise Fingerabdrücke speichert.“

Eltern müssen bei der Antragsstellung für die neuen Reisepässe bei der Stadt Moers Dokumente mitbringen

Innerhalb der EU reiche allerdings wie bisher auch ein Personalausweis aus, so Stadtsprecher Klaus Janczyk. „Für die neuen Dokumente ist wie bisher auch folgendes vorzulegen: Zustimmungserklärung von beiden Sorgeberechtigten unterschrieben sowie Personalausweis oder Pass beider Sorgeberechtigten zur Unterschriftenprüfung und ein aktuelles biometrietaugliches Passbild.“ Die Vorgaben beim biometrischen Passbild sind laut der Ergo-Juristin für Kinder unter zehn Jahren weniger streng und das Speichern der Fingerabdrücke erfolgt erst ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr.

Laut Janczyk ist bei der Antragsstellung für die neuen Dokumente zudem auch die Anwesenheit des Kindes erforderlich. Zum Abgleich der Daten im Melderegister wird auch die Vorlage der Geburtsurkunde dringend empfohlen. „Bei ausländischen Urkunden ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache von einem anerkannten Übersetzer oder einer Übersetzerin sowie gegebenenfalls eine Apostille oder Legalisation notwendig“, so Janczyk weiter.

Stadt Moers appelliert an die Eltern, neue Reisepässe für ihre Kinder rechtzeitig vor Reisen zu beantragen

Die Kosten für einen Personalausweis belaufen sich für Personen unter 24 Jahren auf 22,80 Euro, ein neuer Reisepass 37,50 Euro. Gültig sind die Dokumente jeweils für sechs Jahre. Bei der Beantragung sollten die Eltern jedoch ausreichend Zeit einplanen. „Die Dokumente werden in der Bundesdruckerei erstellt und sind in der Regel in drei bis vier Wochen wieder zurück. Bei Ferienzeiten kann die Rücklieferung jedoch auch schonmal länger dauern“, betont der Stadtsprecher.

Doch was passiert mit den noch gültigen Kinderreisepässen? „Bereits bestehende Pässe behalten bis zum Ablauf ihre Gültigkeit“, betont Janczyk. Eine Aktualisierung des Lichtbilds oder eine Verlängerung sei jedoch nicht mehr möglich.

Ein Vorteil des elektronischen Reisepasses für Kinder ist laut der Stadt Moers die längere Gültigkeit

Ein Vorteil des elektronischen Reisepasses: Die Einreise in die USA ist ab nächstem Jahr auch für Kinder ohne Visum und mit einer einfachen ESTA-Registrierung (Electronic System for Travel Authorization) möglich, heißt es in der Pressemitteilung der Ergo. Eine visumfreie Einreise mit einem Kinderreisepass war bisher nicht möglich, da sie nicht akzeptiert wurden.

Stadtsprecher Janczyk verweist zudem darauf, dass der neue Reisepass für Kinder deutlich länger gültig ist - der bisherige Kinderreisepass war nämlich nur ein Jahr gültig, bevor er verlängert werden musste – maximal bis zum zwölften Lebensjahr des Kindes. Die Ergo verweist zudem darauf, dass Eltern sich vor ihren Reisen vorab darüber informieren sollten, welche Einreisebestimmungen im jeweiligen Urlaubsland gelten.

