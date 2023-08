Moers: Kinderbande randaliert in der City – Senior getreten?

Moers. Eine Gruppe von Jungen sorgt in der Moerser Innenstadt für Ärger. Händler berichten von Angriff auf älteren Herrn. Wie die Polizei nun handelt.

Eine Gruppe von Kindern sorgt derzeit in der Fußgängerzone von Moers für Unmut. In den sozialen Medien hat ein Beitrag der Betreiber von „The Great Blossom“, ein Fachgeschäft für CBD-Produkte auf der Fieselstraße, hohe Wellen geschlagen. Darin heißt es, dass vier Jungen bereits an mehreren Tagen (immer ab 13/14 Uhr) mit zwei Fahrrädern durch die Innenstadt fahren und dort die Aufsteller der örtlichen Geschäfte im Vorbeifahren umtreten würden.

Die Randalierer werden in dem Beitrag auf ein Alter von elf oder zwölf Jahren geschätzt. Einen Am vergangenen Freitag, 18. August, sollen die Minderjährigen einen Aufsteller samt Blumenkübel vor dem Geschäft „The Great Blossom“ völlig zerstört sowie die Betreiber „aufs Übelste beleidigt“ haben, heißt es in dem Facebook-Posting. Als sie aus ihrem Laden in der Moerser Innenstadt herauskamen, waren die mutmaßlichen Täter schon davongefahren.

Jugendliche randalieren in Moers: Polizei bestätigt Hinweis auf Sachbeschädigung

Weiter berichten die Händler, dass ein älterer Herr die Jungen zur Rede stellen wollte und daraufhin im Vorbeifahren getreten wurde. Zahlreiche Moerserinnen und Moerser haben den Beitrag in den sozialen Medien kommentiert und ebenfalls von ihren Erfahrungen mit der aufsässigen Gruppe berichtet.

Angesprochen auf die Schilderungen der betroffenen Geschäftsinhaber bestätigt eine Sprecherin der Kreispolizeibehörde Wesel, dass „dieser Hinweis bei der örtlichen Polizei am Freitagnachmittag eingegangen ist und seitdem die örtlichen Bezirksdienstbeamten an den zur Rede stehenden Örtlichkeiten mehrfach Kontrollen durchgeführt haben.“ Bei diesen konnten die gesuchten Kinder jedoch noch nicht angetroffen werden, so die Polizei. Dennoch sollen die Kontrollen fortgeführt werden.

