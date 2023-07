Moers: Kinder werfen Steine auf A40 – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Moers sucht nach Kindern, die mit Steinen auf die A40 geworfen haben sollen.

Moers. In der Nacht haben besonders junge Täter von einer A40-Überführung in Moers aus mehrere Fahrzeuge mit Steinen beworfen. Welcher Schaden entstand.

Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr fahndet die Polizei nach ganz besonders jungen Tätern. Die Unbekannten, welche am späten Montagabend, 10. Juli, gegen 23 Uhr Steine auf die A40 geworfen haben, sollen nach Angaben der Kreispolizeibehörde Wesel zwischen 10 und 12 Jahren alt sein. Von der Autobahn-Überführung der Düsseldorfer Straße in Moers aus sollen sie mehrere Fahrzeuge beworfen haben.

Mindestens einen Lkw sowie zwei weitere Fahrzeuge sollen sie mit den Steinen getroffen haben. Dabei entstand laut Polizei ein leichter Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Zeugen sowie weitere Betroffene werden gebeten sich bei der Polizei in Moers unter der Telefonnummer 02841/1710 zu melden.

