Zum weltweiten Tag der Kinderrechte am Freitag, 20. November hat sich der SCI: Moers eine besondere Aktion einfallen lassen. An vielen Orten in der Innenstadt gibt es Plakate zum Thema – gestaltet von Kindern. Auch die Grundschule Hülsdonk kümmert sich um den Tag der Kinderrechte.

Der Sozialdienstleister SCI:Moers betreibt an fünf Grundschulen in der Stadt den Offenen Ganztag (OGS). In den vergangenen Wochen haben die OGS-Kinder an der Dorsterfeldschule, Grundschule Hülsdonk, Regenbogenschule, Waldschule und Uhrschule alte Wahlplakate zum Thema Kinderrechte bemalt.

Stefanie Coßmann (SCI:Moers, l.) und Nicole Fleck-Hell (Grundschule Hülsdonk) präsentieren zwei der insgesamt 65 Plakate. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

So steht zum Beispiel auf einem Plakat „Du hast Rechte“, auf einem anderen „Keiner darf uns schlagen“. Stefanie Coßmann, beim SCI Koordinatorin für schulbezogene Jugendhilfe: „Nur wer die Rechte kennt, kann sie auch einfordern. Das ist gerade für Kinder wichtig.“

65 solcher Plakate haben die OGS-Kinder gestaltet. Sie sind jetzt in Geschäften in Moers und rund ums Schloss zu sehen. Coßmann: „Die Stadt hat uns erlaubt, Plakate an den Bauzäunen rund ums Schloss aufzuhängen.“ An diesem Freitag werden viele der Kinder, die an der Aktion beteiligt waren, in der Stadt unterwegs sein, um zu sehen, wo ihre kleinen Kunstwerke aufgestellt sind.

An der Grundschule Hülsdonk geht es an diesem Freitag ebenfalls um Kinderrechte. „Jede Klasse beschäftigt sich mit dem Thema, weitere Plakate entstehen. Daraus können auch Ideen für unser Schülerparlament entstehen“, berichtet Lehrerin Nicole-Fleck-Hell.

Einige Schulen verfolgen ein bestimmtes Ziel

Überhaupt verfolgt die Grundschule im Stadtteil Hülsdonk, wie auch andere Schulen in Moers, das Ziel, Kinderrechte-Schule zu werden. Mit der Initiative unterstützt das Deutsche Kinderhilfswerk ein Jahr lang Schulen bei ihrer Arbeit, Kinderrechte zu vermitteln.

Der SCI:Moers setzt sich schon länger für Kinderrechte ein. Nach einer Ausstellung im Moerser Schloss im Frühjahr 2019 gab es zuletzt den Pfad der Kinderrechte.

Nicht umsetzen konnte der Sozialdienstleister in diesem Jahr das Theaterprojekt „Sei frech, wild und laut“. Mittel aus dem städtischen Fördertopf Moerser Signal hätten zur Verfügung gestanden, doch die Corona-Pandemie machte die Umsetzung unmöglich.

Bei der Plakataktion des SCI:Moers sind dabei: Adler-Apotheke Moers, Barbara-Buchhandlung, Butik Hygge, Cecil, Café Extrablatt, Fotostudios Barth, Grafschafter Wirtshaus, Mundo Mio, Pur Natur, Sparkasse am Niederrhein (Filiale Hülsdonk), Sparda-Bank, Tee Gschwendner, Tante Pati, Thalia-Buchhandlung, Villa Wölkchen, NRZ-Leserladen.