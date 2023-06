Moers: Kastellplatz wird zur Festmeile - Parkplätze gesperrt

Moers. Auf dem Kastellplatz in Moers stehen nacheinander zwei Großveranstaltungen kurz bevor. Das hat Folgen für alle, die dort parken wollen.

Ganz oder teilweise für Pkw gesperrt wird der Kastellplatz ab 22 Uhr am Dienstag, 6. Juni, für eineinhalb Wochen. Die Gründe dafür sind ein Street Food Festival und ein Apothekengeburtstag.

Das „Street Food & Music Festival“ steigt von Donnerstag bis Sonntag, 8. bis 11. Juni. Die Besucherinnen und Besucher können dann jeweils ab 12 Uhr auf „kulinarische Weltreise“ gehen sowie „die Kombination aus verschiedenen Kulturen und den vielfältigen Aromen entdecken“, wirbt der Veranstalter Just Events aus Dortmund. Zwei Dutzend Straßenköche kreieren ihre Spezialitäten in modernen Foodtrucks. Mexikanisch, amerikanisch, französisch oder doch lieber die deutsche Hausmannskost? Auf dem „Street Food & Music Festival“ werde sich jeder von ausgefallenen Gerichten inspirieren und begeistern lassen, heißt es in der Ankündigung. Ob Burger mit Salat und feurig würziger Sauce, ob Tacos oder doch lieber fluffige Poffertjes mit süßen Toppings? Auf dem Festival müsse sich niemand zwischen herzhaft und süß entscheiden.

Auch die Getränkeauswahl sei vielfältig, verspricht Alexander Binevitch, Geschäftsführer von Just Events. Neben klassischem Bier sieht er in den Cocktails die „Renner“. Neben Klassikern wie „Caipirinha“ und „Sex on the Beach“ wird auch der alkoholfreie „Ipanema“ gemixt. Darüber hinaus finden sich Gin und Wein im Angebot.

In Kombination mit dem abwechslungsreichen Musikprogramm werde man den Besuchern ein „unvergessliches Erlebnis“ ermöglichen, schreibt Binevitch. Das Bühnenprogramm werde eine Mischung aus emotional ergreifenden Solo-Künstlern und stimmungsvollen Live-Bands sein.

Geöffnet haben die Food Trucks des Festivals an allen Tagen ab 12 Uhr, Schicht ist jeweils um 24 Uhr, die Live-Music endet bereits zwei Stunden früher.

Für das „Street Food & Music Festival“ wird der Kastellplatz nach Angaben des Veranstalters komplett fürs Parken gesperrt. Der hintere Teil am Terheydenhaus steht dann ab Montag, 12. Juni, nicht zur Verfügung, da die Adler-Apotheke dort ihr 250-jähriges Jubiläum feiert. Eine entsprechende Beschilderung mit Halteverboten und Absperrungen erfolgt rechtzeitig. Das Jubiläum „250 Jahre Königlich-Privilegierte Adler Apotheke“ beginnt am Freitag, Samstag finden ein öffentliches Familienfest und die „Cheff-iss-wech“-Sommerparty statt. Mit Rücksicht auf den Trödelmarkt wird das Festgelände erst am Montag abgebaut. (wit)

