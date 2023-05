Moers/Kamp-Lintfort: Falsche Handwerker erbeuten Bargeld

Moers/Kamp-Lintfort. Neben Geld ist zwei Senioren aus Moers und Kamp-Lintfort auch Schmuck gestohlen worden. Die Polizei warnt vor Betrügern.

Ein 94-jähriger Senior aus Moers-Rheinkamp und eine 91-jährige Frau aus Kamp-Lintfort, Ortsteil Niersenbruch, sind am Mittwochvormittag, 10. Mai, Opfer von Betrügern geworden. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung an die Redaktion. „Hierbei gelang es den Tätern, Bargeld und Schmuck zu entwenden“, heißt es. In beiden Fällen hätte sich ein Unbekannter als Handwerker ausgegeben, der die Wasserleitungen überprüfen müsse und sich damit Zutritt in die Wohnungen der Senioren verschafft. Beide angeblichen Handwerker sollen dunkle Kleidung getragen haben und etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Im Kamp-Lintforter Fall sei der Täter mit einem grünen Overall bekleidet gewesen.

Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Telefon 02842/9340. Die Polizei nimmt die beiden Vorfälle erneut zum Anlass, vor Betrügern zu warnen. „Insbesondere bitten wir Angehörige, ihre Lieben über die Machenschaften der Betrüger aufzuklären“, appelliert die Behörde und richtet sich an Seniorinnen und Senioren: „Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung. Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern Nachbarn oder Personen ihres Vertrauens hinzu. Lassen Sie sich keine Informationen über sich selbst, Angehörige, Freunde oder Bekannte entlocken.“ Für weitere Fragen stehen die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz in Wesel (Schillstraße 46, 46483 Wesel, Tel.: 0281/1074420) kostenlos zur Verfügung.

