Moers/Kamp-Lintfort: Das bietet die VHS in der Sommerpause

Moers/Kamp-Lintfort. Von wegen Sommerpause! Yoga, Sprachen, Pedelec-Training & Co.: Was die VHS Moers/Kamp-Lintfort von Juni bis August den Besuchern zu bieten hat.

Die Volkshochschule (VHS) Moers/Kamp-Lintfort bietet auch zwischen den Semestern von Juni bis August verschiedene Kurse an. Das Sommerprogramm startet am Freitag, 2. Juni. Im Angebot sind unter anderem Intensivsprachkurse in Spanisch und Französisch, eine Einführung in die chinesische Schrift sowie Kunst- und Bewegungskurse.

Insbesondere zu den Bereichen Yoga und Rückentraining hält die VHS eine Vielzahl an Kursen bereit. So startet etwa am 23. Juni das Rücken- und Faszientraining, am 28. Juni „Yoga für Einsteiger“ und ab 29. Juni ist Pilates im Angebot.

Wer die Sommerzeit lieber kreativ nutzen möchte, ist in den Kursen „Papier färben/Buchbinden“, „Kleidung ausbessern“ oder im Fotoworkshop „Urban Explorations“ vielleicht richtig aufgehoben. Für Pedelec-Fahrer bietet die VHS in Kooperation mit der Kreispolizei Wesel am 27. Juni ein Fahrsicherheitstraining an. Der Flyer zum Sommerprogramm erscheint am Donnerstag, 25. Mai, und liegt dann in den VHS-Geschäftsstellen aus.

Eine Übersicht über die Angebote gibt es auf www.vhs-moers.de.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland