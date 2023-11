Moers/Kamp-Lintfort: Tödlicher Unfall – A42 wieder frei

Moers/Kamp-Lintfort. Bei einem Unfall auf der A42 zwischen Moers-Nord und Kreuz Kamp-Lintfort ist eine Person gestorben. Die Autobahn musste lange gesperrt werden.

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn A42 zwischen der Ausfahrt Moers-Nord und dem Kreuz Kamp-Lintfort ist eine Person verstorben. Das sind die ersten Erkenntnisse der Autobahnpolizei in Düsseldorf. Der bislang nicht identifizierte Fahrer eines Kleinlasters sei an einem Stauende auf einen Lkw aufgefahren und in der Folge verstorben. Der Mann musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeugwrack geborgen werden.

Am Dienstagmorgen sei um 10.08 Uhr ein entsprechender Notruf eingegangen, teilt die Autobahnpolizei Düsseldorf auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort für Polizei- und Rettungseinsatz lange gesperrt worden. Erst am späten Dienstagnachmittag konnte der Verkehr wieder freigegeben werden. In der Zwischenzeit wurde der Verkehr auf die A 59 abgeleitet. Zudem wurde geraten, die Sperrung über die parallel verlaufende A40 zu umfahren. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve sicherte vor Ort die Unfallspuren. Die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zur Identifizierung des getöteten Fahrzeugführers dauern an.

