Moers: Junges Schlosstheater erzählt Schneewittchen neu

Moers. Was wäre wenn? Das Junge Schlosstheater Moers macht Schneewittchen zur Klimaaktivistin. Das neue Theaterstück hat auch eine Botschaft.

Wie wäre das, wenn Schneewittchen in der heutigen Zeit leben würde? Würde sie Müll trennen, sich fürs Klima einsetzen und im Wald nach einer Internetverbindung suchen? Diesen und weiteren spannenden Thesen zum menschlichen, tierischen und fabelwesenhaften Dasein geht ein aktuelles Stück des Jungen Schlosstheaters Moers (STM) auf den Grund.

In dieser Spielzeit hat der Kidsclub des Jungen STM, in dem Kinder zwischen acht und elf Jahren Theater spielen, ein eigenes Theaterstück mit dem Titel „Weiter, beißen oder hinter den sieben Müllbergen“ ausgetüftelt. „Das Theaterstück ist eine Neuversion des Märchens ‚Schneewittchen‘“, erklärte STM-Theaterpädagogin Emma Kaufmann. „Die Kinder haben sich ihre Version ausgedacht und wochenlang fleißig geprobt.“ Gleich zu Beginn faszinierend: Es waren nahezu keine Requisiten nötig, um die grandiosen Botschaften des Stücks herüberzubringen.

Die neun jungen Schauspielenden Julius Albustin, Anna-Sophia Gruschka, Ruben Jagmann, Johanna Mejza, Maja Nelles, Milla Plonka, Marélie Soulier, Paul Vlaminck-Zimmer und Sophia Wacker zählten auf, was sie bewegt: Erkältet, Hausaufgaben, die Klassenarbeit stand an, aber die Ideen für die Theaterbühne sprudelten unermüdlich, etwa in Sachen Themenfindung. Rapunzel, die gerne im Turm festsitzt, weil sie ihre Zeit online auf Social Media verbringt? Schon gut. Schneewittchen, die aus ihren vier Wänden vertrieben wird? Bingo, das war es.

Funkloch mitten im Wald

Die Frage an den Sprachassistenten Siri, wo das nächstgelegene Schloss ist, scheiterte. Die Kids landeten im Funkloch, mitten im Wald. Wie gut, dass die Waldtiere sich ohne Internet auskannten und die jungen Aufgeschmissenen aufnahmen. Im Wald trafen sie Schneewittchen, die ihnen von ihrer Stiefmutter erzählte. „Stiefmutter hört nicht zu? Klingt ganz nach einem Menschen“, erahnten die pfiffigen Waldtiere, die grandios von den jungen Schauspielenden mit Tiermasken verkörpert wurden.

Wie Profis schlüpften sie schnell in die Rolle der sieben Zwerge, die gestreifte Schlafmützen trugen und zum Welthit „YMCA“ einmarschierten. Dann trat Schneewittchen auf – als angeklebte Klimaaktivistin, wollte sie die Waldabholzung durch ihre Stiefmutter verhindern. Die schließende Mitteilung, weiterzudenken und nicht vor der Zukunft davonzulaufen, rundete die gelungene Vorführung der Nachwuchsschauspielenden ab und wurde mit stehenden Ovationen belohnt.

