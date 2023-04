Moers: Jungen werfen Stein auf ein Auto - Zeugen gesucht

Moers. Vom Straßenrand aus haben zwei Jungen das Auto eines 83-jährigen aus Moers mit einem Stein beworfen. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

Zwei unbekannte Jungen haben einen Stein auf das Auto eines 83-jährigen Mannes aus Moers geworfen, schreibt die Polizei in einer Meldung. Der Mann war am Donnerstag, 13. April, um 16.15 Uhr mit seinem grauen Ford B-Max auf der Essenberg Straße in Richtung Römerstraße unterwegs, heißt es. Im Bereich der Kreuzung Essenberger Straße/Römerstraße hätten zwei Jugendliche am rechten Fahrbahnrand gestanden und einen Stein auf den Wagen geworfen. Dadurch sei eine Delle im Dach entstanden. Die Jungen sollen zwischen sechs und zehn Jahre alt sein. Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841/1710.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland