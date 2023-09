Moers: Jugendliche attackieren 75-Jährigen in seinem Garten

Moers. Schlimmer Vorfall in Moers: Ein Senior ist abends von einer Gruppe Jugendlicher verletzt worden. Die Polizei will wissen: Wer hat etwas gesehen?

In Moers ist ein 75-Jähriger von einer Gruppe Jugendlicher attackiert und verletzt worden. Die Gruppe habe den Garten des Mannes gestürmt, teilt die Polizei mit.

Zunächst hatte der Senior am Mittwochabend gegen 21 Uhr Stimmen vor seinem Haus an der Asberger Straße gehört. Aus seinem Garten habe er sieben Jugendliche (weiblich & männlich) erkennen können. Die Gruppe sei dann plötzlich in seinen Garten gestürmt und habe den Senior ohne ersichtlichen Grund geschlagen und getreten. Nach der Tat habe sich die Gruppe in unbekannte Richtung entfernt.

Der 75-Jährige schätzt die Mitglieder der Gruppe laut Mitteilung der Polizei auf ein Alter zwischen 17 und 23 Jahren, alle hätten akzentfrei Deutsch gesprochen. Eine nähere Beschreibung der Täter ist nicht möglich.

Die Hintergründe der Tat sind jetzt Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Diese dauern derzeit noch an. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die ergänzende Angaben machen können, sich bei der Polizei in Moers zu melden, Telefon: 02841 / 1710.

