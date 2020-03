Moers. Der Schriftsteller Jörg-Uwe Albig liest in Moers aus seinem neuen Roman „Zornfried“. Die neue Rechte in Deutschland spielt eine wichtige Rolle.

Der Schriftsteller und Journalist Jörg-Uwe Albig hat am Mittwochabend in Moers seinen neuen Roman „Zornfried“ vorgestellt. Die Erzählung beschäftigt sich mit den neuen Rechten in Deutschland, die Idee dazu ist ihm jedoch schon viel früher gekommen.

Literarische Auseinandersetzungen mit dem Thema sind bisher eher selten. Jörg-Uwe Albig hat diese Zurückhaltung abgelegt und im vergangenen Jahr einen Roman vorgelegt, in dem Journalisten auf stramme Vertreter der neuen Rechten treffen.

Ein Journalist taucht tief in die rechte Szene ein

Mehr über Albig und sein Angebot, die Beziehung zwischen Journalismus und völkisch-nationalen Denkern kritisch zu sehen, wollten am Mittwochabend rund 20 Interessierte im Schlosstheater-Studio erfahren. Aus den Passagen, die Albig für seine Lesung aus „Zornfried“ ausgesucht hatte, ging hervor, wie unterschiedlich Medien mit dem Thema umgehen.

Albig lässt in seinem Roman den Journalisten Jan Brock auf der Burg „Zornfried“ im Spessart tief in die rechte Szene eintauchen, deren Fixpunkt ein Dichter mit dem durchaus interessanten Namen Storm Linné ist. Die rechte Szene und Lyrik: Das rief auch bei vielen der Gäste im Schlosstheater-Studio ein Schmunzeln hervor.

Im Gespräch mit Schlosstheater-Dramaturgin Viola Köster verriet Albig nach der Lesung, wie er auf den Kunstgriff mit der Lyrik gekommen ist: „Es gibt zurzeit keinen rechten Lyriker in Deutschland, und rechtes Denken ist vor allem fühlen.“ Dafür sei Lyrik eben die passende literarische Form.

Nationalistische Tendenzen beschäftigen Albig nicht erst seit Pegida oder der AfD. Es war 1988, Albig lebte damals in Paris, als er den ersten Wahlerfolg des französischen Ultranationalen Jean-Marie Le Pen miterlebte – und auch den Umgang der Medien damit. Auch heute sieht er diesen Umgang kritisch, er sprach am Mittwochabend von „unfreiwilliger Propaganda“ und einem „Gruselfaktor, der beim Publikum gut ankommt“.