In der vergangenen Woche war die Flagge am Moerser Rathaus beschädigt worden.

Israel Moers: Jetzt wurde die Israel-Flagge am Rathaus gestohlen

Moers/Duisburg. Erst in der letzten Woche ist die Israel-Flagge am Moerser Rathaus beschädigt worden. Der Staatsschutz ermittelt und sucht Zusammenhänge.

Nachdem in der vergangenen Woche die Israel-Flagge vor dem Moerser Rathaus beschädigt worden ist, gibt es nun einen weiteren Vorfall. In der Nacht zu Montag, 16. Oktober, gegen 3.45 Uhr verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei und berichtete, dass eine Israel-Flagge vor dem Moerser Rathaus verschwunden sei. Das berichtet die Polizei am Montag.

Als der 25-Jährige am Vortag gegen 21 Uhr am Rathaus vorbeigefahren ist, habe die Fahne noch am Mast gehangen, hieß es weiter. Gegen 3.40 Uhr habe er bemerkt, dass sie weg war. Wie sich nach Rücksprache mit der Stadt Moers herausgestellt habe, ist die Flagge nicht von Mitarbeitern abgehängt worden, sondern von Unbekannten gestohlen worden.

Der Staatsschutz der Duisburger Kriminalpolizei wird die Ermittlungen übernehmen. Dort laufen auch nach wie vor die Ermittlungen, nachdem Unbekannte in der Nacht von Montag, 9. Oktober, auf Dienstag, 10. Oktober, die Israel-Flagge vor dem Moerser Rathaus eingeschnitten hatten.

Der Staatsschutz sucht für beide Fälle Zeugen und prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203/2800 entgegen.

