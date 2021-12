„Moers ist bunt, nicht braun“ ruft zur Demonstration auf

Moers. Eine Woche nachdem Impfpflichtgegner in Moers unterwegs waren, ruft das Bündnis in Moers zu einer Demonstration für die Demokratie auf.

Das Bündnis „Moers ist bunt, nicht braun“ will am Montag, 20. Dezember, 17.30 Uhr am Neumarkt für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und eine offene Gesellschaft demonstrieren. „Radikale Impfgegner, Corona-Leugner und Verschwörungsgläubige werden zu einer immer größeren Sicherheitsgefahr in Deutschland. Stellen wir uns gemeinsam gegen den Hass und die Gewalt“, heißt es beim Bündnis.

Gegner einer allgemeinen Impfpflicht hatten am vergangenen Montag in verschiedenen Kommunen im Kreis Wesel, darunter auch in Moers, protestiert. Für die Veranstaltung des Bündnisses gilt die 2G-Regel. Teilnehmende sollen einen Mindestabstand von 1,5 Metern halten und eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen (FFP2 / medizinische Maske).

