Moers: Israel-Flagge am Rathaus von Unbekannten beschädigt

Moers. Aus Solidarität hatte die Stadt Moers am Montag eine Israel-Flagge gehisst. Unbekannte haben sie beschädigt: Wie die Stadt reagiert.

Unbekannte Täter haben in Moers eine Israel-Flagge beschädigt. Die Nationalflagge war am Montagnachmittag am Rathaus gehisst worden, um Solidarität mit den Menschen in Israel zu zeigen.

Am Samstag hatten Terroristen der Hamas-Gruppe Israel angegriffen, inzwischen ist von über 1200 Toten die Rede. Israel antwortet mit Gegenschlägen, die unter der Bevölkerung im Gaza-Streifen ebenfalls viele Tote fordern.

Nach Angaben der Stadt Moers war die Israel-Flagge am Montag um 15.20 Uhr gehisst worden, abends sei sie noch intakt gewesen. Am Dienstagmorgen habe man sie dann beschädigt vorgefunden, am unteren Rand ist Stoff ausgerissen worden. Unklar ist zurzeit, wie der oder die Täter die Flagge beschädigt haben, sie hängt mehr als zwei Meter über dem Boden.

Die Stadt hat bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt erstattet. Eine neue Flagge ist bestellt, sie soll am Mittwochmittag aufgehängt werden. Stadtpressesprecher Klaus Janczyk: „Es ist schwer, die richtigen Worte für die Tat zu finden.“ Zuvor hatte die Moerser AfD-Fraktion auf die beschädigte Fahne aufmerksam gemacht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland