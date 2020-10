Moers: In der Krise auf die eigenen Stärken vertrauen

Moers. Beraterin und Seelsorgerin Eva-Maria Hambuch aus Moers setzt auf Ermutigung. Die aktuelle Situation fasst sie in einem prägnanten Satz zusammen.

Ermutigung von anderen zu erfahren, tut gut. Wie man sich selbst ermutigen kann und wie man sich Problemen erfolgreich stellen kann, dazu gibt Eva-Maria Hambuch (60) hilfreiche Tipps und fachlichen Rat. Die Moerserin ist gelernte Apothekerin und absolvierte eine Ausbildung in Individualpsychologie.

Inzwischen gibt Hambuch auch Kurse an der VHS. Mut tut gut, ist eine Devise dabei. „Jeder braucht es, geliebt zu werden und wichtig zu sein“, weiß die Beraterin. Und oft seien es Beziehungsprobleme, mit denen die Menschen zu kämpfen hätten. Da ist vielleicht der Mann, der in der Familie immer das Kommando haben will und damit viel Streit produziert.

„Das Gegenteil davon wäre, der Frau das Sagen zu geben. Die Mitte aber besteht darin, dass beide sich entgegenkommen und gleichwertig sehen, auch wenn es um Entscheidungen in der Familie geht.

Ein Blick auf sich selbst hilft dabei, neuen Mut zu fassen

„Es geht auch darum, wie man sich selbst sieht und wie man den anderen sieht.“ Ermutigt leben, so lautet der Titel des aktuellen Kurses, den Eva-Maria Hambuch beispielsweise bei der VHS Moers/Kamp-Lintfort gibt (der nächste Kurs wird im kommenden Semester stattfinden). „Dabei geht es auch ums Ermutigungstraining“, sagt die Fachfrau.

Was man zudem in der Corona-Krise gut anwenden könne. „Corona verändert viel. Kurzarbeit, Formulare ausfüllen, um den Job bangen... Menschen gehen nicht mehr aus dem Haus, und Angst kann körperlich krank machen“, weiß Hambuch. „Lösungen zu finden, beispielsweise dass man durch ein Tal gehen muss, bis es wieder aufwärts geht, kann helfen.“„Ich arbeite gern mit den zehn Punkten der Ermutigung, die ein Kollege in seinem Buch ,Mut tut gut’ zusammengefasst hat“, sagt Hambuch.

Tatsächlich habe die Ermutigung des anderen sehr viel mit Selbstermutigung zu tun. „Fortschritte anzuerkennen, das tut mir selbst ja auch gut.“ Oder: „Selbstverantwortlich Dinge in Angriff zu nehmen, das wirkt nicht nur bei Kindern positiv, sondern auch mir selbst.“

Oder: „Geduld, Freundlichkeit und das Gute zu erkennen, das ist auch für mich selbst wohltuend.“

Daneben: Wohl jeder kenne das, wenn der andere erfreut auf Ermutigung reagiere, tue das Lächeln auch dem Ermutigenden gut. Hilfen zur Selbstermutigung gibt Hambuch im Kurs mit verschiedenen Übungen. Und: „In einer Krise sich selbst auf die eigenen Stärken zu besinnen, vermag beispielsweise ein Drittel aller traumatisierten Menschen. Sie benötigen keinen Berater“, weiß Hambuch.

Dies habe auch viel mit Lebensmut und Selbstvertrauen zu tun. „Da kann möglicherweise auch der Glaube eine Rolle spielen“, sagt Hambuch. Sie selbst sei Apothekerin und habe da gemerkt, dass sie Ratsuchenden oft nur oberflächlich helfen könne.

>>> Stärke gewinnt, wer merkt, dass er tatsächlich Einfluss auf die Dinge hat

Beraterin Eva-Maria Hambuch hat vor 20 Jahren eine Ausbildung zur individualpsychologischen Beraterin gemacht.

Sie sagt: „Manches Mal verbergen sich andere Themen wie Beziehungsprobleme hinter den Fragen der Menschen.“ Eva-Maria Hambuch hat festgestellt: „Wer durch Selbstermutigung und Besinnung auf die eigenen Stärken merkt, dass er tatsächlich einen Einfluss auf die Dinge hat, der gewinnt enorm an Stärke.“

Im kommenden Volkshochschulsemester wird Hambuch den Kurs „Ermutigt leben“ an der VHS Moers-Kamp-Lintfort geben.