Moers: Impfstelle öffnet Montag – Buchungen jetzt möglich

Die Impfstelle im Gesundheitsamt in Moers wird am Montag eröffnet.

Moers. Montag öffnet die neue Impfstelle des Kreises Wesel in Moers. Für Booster-Impfungen müssen Termine vereinbart werden. Das ist ab sofort möglich.

Die neue Impfstelle des Kreises Wesel im Gesundheitsamt in Moers öffnet am kommenden Montag, 6. Dezember. Termine können ab sofort online gebucht werden, wie der Kreis am Freitag mitteilt.

Die Impfstelle befindet sich im Erdgeschoss am Hintereingang des Gesundheitsamts, Mühlenstraße 9 – 11. Betrieben wird die Impfstelle im Auftrag des Kreises durch die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH). Ab kommenden Montag werden dort von Montag bis Samstag, jeweils von 9 – 14 Uhr, Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen Impfungen durchgeführt.

Für Booster-Impfungen bei den stationären Impfstellen des Kreises Wesel ist eine Terminvereinbarung notwendig. Die Termine für Moers können ab sofort unter https://tevis.krzn.de/tevisweb081/ gebucht werden. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Booster-Impfungen kann es sein, dass die Termine zeitnah ausgebucht sind, teilt der Kreis mit.

Zunächst umfasst der Buchungszeitraum die Woche vom 6. bis 11. Dezember. Der Kreis Wesel und die Johanniter Unfallhilfe bauen das Impfangebot in Moers zeitnah weiter aus. Landrat Ingo Brohl wird in der Mitteilung so zitiert: „Durch die Impfstelle in Moers haben wir nun einen zweiten festen Anlaufpunkt auf der linken Rheinseite und erweitern damit unser Impfangebot erneut. Mit der Johanniter Unfallhilfe haben wir einen erfahrenen Partner, der uns während der Pandemie bereits oft zur Seite gestanden hat. Ich danke den Johannitern herzlich für Ihren Einsatz.“

Viele Johanniter-Helferinnen und -Helfer kennen sich in Moers aus

Norman Hofmann von der Johanniter-Unfall-Hilfe: „Wir freuen uns, als Partner für den Kreis Wesel zu unterstützen und unseren Beitrag zur Bewältigung der Pandemie zu leisten. Viele der Mitarbeitende, die in Moers aktiv werden, haben schon im Impfzentrum gearbeitet. Wir gehen also mit einem gut eingearbeiteten Team an den Start.“

Insgesamt bietet der Kreis Wesel damit an vier festen Impfstellen in Dinslaken, Kamp-Lintfort, Moers und Wesel feste Impfstellen an. Ergänzt wird das Impfangebot durch die mobilen Impfungen an wechselnden Orten im gesamten Kreisgebiet. Alle Impfangebot des Kreises Wesel sind zu finden unter https://www.kreis-wesel.de/de/themen/impfangebote/.

