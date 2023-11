Moers: Im Tierheim ist schon Weihnachten – Segnung inklusive

Moers. Die Tierweihnacht in Moers ist beliebt, am Sonntag kamen hunderte Gäste. Wer Halter und Tier gesegnet hat und wem der Erlös hilft.

Weihnachten ist als Fest der Liebe bekannt. Dass Liebe und Fürsorge für Tiere wichtig ist und gemeinsam geschafft werden kann, zeigte ein besonderer Markt am Sonntag. Das Tierheim Moers lud zu seiner Tierweihnacht ein.

Hunderte Tierfreunde nutzten fünf Stunden lang die Gelegenheit, feierten mit und taten mit ihrem Besuch Gutes. Passend zur vorweihnachtlichen Stimmung schmückte das ehrenamtliche Tierheimteam das sechstausend Quadratmeter große Tierheimgelände. Christbaumkugeln und Lichterketten gehörten zum geschmückten Ambiente.

Die Tiere im Moerser Tierheim sind beliebt bei großen und kleinen Gästen. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

„Mit dem Aufbau haben wir eine Woche vorher angefangen“, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Tierheims Moers, Birgit Mühlberger. Kuchenbuffet, die vielen Pavillons und das Schaffen von Sitzgelegenheiten im Aufenthaltsraum – all das schafften die Ehrenamtlichen. Rund 35 ehrenamtlich Helfende waren vor Ort, führten übers Tierheimgelände und beantworteten Fragen zu den Tieren, etwa zu den rund 35 im Tierheim lebenden Katzen. An zehn Ständen kam Weihnachtsmarkt-Atmosphäre auf. Hier stöberten Gäste durch Angebote für sie und ihre Vierbeiner.

Der Erlös kam dem Tierheim zugute. So gab es neben leckerem Bio-Honig und Handwerksarbeiten wie Filz in Tierform auch tierisches Zubehör zu kaufen. Dazu zählten Kuscheltiere, Spielzeug wie Frisbees und Bälle, Halsbänder, Leinen und reflektierende Westen, damit der flauschige Liebling auch in der dunklen Jahreszeit gut sichtbar ist. Sehr beliebt: „Für fünf Euro gibt’s eine bunte Wundertüte für Katzen, kleine und große Hunde mit Spielzeug und Leckerchen“, sagte Mühlberger.

Nina Stahlschmidt und Frank Heinrich sorgten bei der Tierweihnacht in Moers für Getränke, Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Apropos verpackt: Was im Tierheim benötigt wird trug die Tierheim-Jugend sinnbildlich zusammen. Die engagierten Kinder hielten einen Regenschirm mit der Aufschrift „Lasst uns nicht im Regen stehen“. Am Regenschirm konnte man Zettel abnehmen auf denen benötigte Dinge aufgeschrieben waren. Hipp-Gläser für Farbmäuse oder frisches Gemüse für Meerschweinchen gehörten dazu. Als Erinnerung an den Tag nahmen sich viele limitierte Postkarten-Sets am Stand von „Tierarts“ mit.

Inhaberin Marilyn zeichnet Tiere realitätsnah mit Bleistift-, Buntstift- und Acryltechnik. Für schöne Erinnerungen sorgte auch die stimmungsvolle Andacht mit Halter- und Tiersegnung durch Pastoralreferentin Stefanie Schwarz. Wenige Meter weiter hatte Moerserin Sandra Graeven ihren Stand und verkaufte Vogelfutter-Tassen: „Die Kaffeetassen sind gefüllt mit Palmfett und Vogelfutter und können am Balkon aufgefangen werden“, erklärte Graeven. „Ich spende seit Jahren ans Moerser Tierheim. Die Tierweihnacht ist eine schöne Möglichkeit, zusätzlich zu unterstützen.“

Auch der Gabentisch füllte sich und einen Plan, wofür die Spenden genutzt werden, gibt’s schon, wie Gisela Großmann vom Tierheimteam erklärte: „Die Spenden nutzen wir etwa für Tierarztkosten, Spezialfutter für erkrankte Tiere, und um Energiekosten zu decken.“

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland