Moers: Igel steckt in Zaun fest – Feuerwehr wird zum Retter

Moers. Anwohner in Moers-Hülsdonk fanden in ihrem Garten einen Igel in misslicher Lage vor. So lief die Rettungsaktion des eingeklemmten Tieres.

In ihrem Garten fanden Anwohner im Moerser Stadtteil Hülsdonk einen Igel in misslicher Lage vor: Das Tier steckte am Mittwochmorgen, 16. August, zwischen zwei Stäben eines Zaunes fest und konnte sich weder vor noch zurückbewegen. Die besorgten Anwohner alarmierten die Feuerwehr in Moers, die den Igel befreien konnte.

Wie die Feuerwehr mitteilt, hätten die Einsatzkräfte den Igel mithilfe eines Rettungsgerätes schnell befreien können, nach einer kurzen Inspektion konnte er zurück in die Freiheit entlassen werden. Bevor er weitergezogen ist, wurde der tierische Patient allerdings noch mit Wasser und Futter versorgt.

